Alejandro Lerner levantó el show en La Trastienda: los motivos
El cantante anunció que el recital “Cara a Cara”, previsto para el 15 de julio, fue postergado por razones de seguridad. Cuándo es la nueva fecha.
Alejandro Lerner anunció la reprogramación de su show “Cara a Cara”, que iba a realizarse este miércoles 15 de julio en La Trastienda, debido a las circunstancias excepcionales vinculadas al partido entre la Selección Argentina e Inglaterra.
A través de un comunicado, el artista explicó que la decisión fue tomada en conjunto con PopArt Music y La Trastienda, luego de recibir numerosas consultas de personas que tenían previsto asistir al concierto.
“Decidimos junto con PopArt Music y La Trastienda, reprogramar el show ‘Cara a Cara’ previsto para mañana 15 de julio en La Trastienda”, expresó Lerner.
El recital fue reprogramado para el domingo 30 de agosto, a las 20, con el objetivo de priorizar la seguridad del público frente a las importantes movilizaciones que se esperan en la Ciudad antes y después del encuentro de la Selección.
Además, el músico informó que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite. Quienes no puedan asistir el 30 de agosto podrán solicitar la devolución del dinero a través de la misma plataforma donde realizaron la compra.
Por último, Lerner agradeció el apoyo de sus seguidores y dejó un mensaje para sus fans: “Gracias por la comprensión y por el cariño de siempre. Nos vemos muy pronto, cara a cara”.
El comunicado también recomienda que cualquier consulta se realice únicamente a través de los canales oficiales de Passline y La Trastienda, y advierte no efectuar gestiones por otros medios para evitar estafas o información falsa.
Charlie y la Fábrica de Chocolate reprogramó una de sus funciones por el partido de la Selección Argentina
La producción de Charlie y la Fábrica de Chocolate anunció la reprogramación de una de sus funciones previstas para esta semana debido al partido de la Selección Argentina.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el espectáculo informó que la función programada para el miércoles 15 de julio fue postergada para facilitar que el público pueda seguir el encuentro del combinado nacional.
“Debido al partido de Argentina, la función del miércoles 15/7 será reprogramada para el jueves 16/7 a las 17:30 h”, comunicó la producción mediante una historia de Instagram.
La obra, basada en el clásico de Roald Dahl, se presenta en el Teatro Gran Rex y protagoniza una de las propuestas familiares más convocantes de la temporada de invierno.
De esta manera, quienes tenían entradas para la función del miércoles podrán asistir a la nueva fecha, que se realizará el jueves 16 de julio a las 17:30. Hasta el momento, no se informaron cambios para el resto de las funciones programadas.
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