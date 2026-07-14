Alejandro Lerner levantó el show en La Trastienda: los motivos

Por último, Lerner agradeció el apoyo de sus seguidores y dejó un mensaje para sus fans: “Gracias por la comprensión y por el cariño de siempre. Nos vemos muy pronto, cara a cara”.

El comunicado también recomienda que cualquier consulta se realice únicamente a través de los canales oficiales de Passline y La Trastienda, y advierte no efectuar gestiones por otros medios para evitar estafas o información falsa.

Charlie y la Fábrica de Chocolate reprogramó una de sus funciones por el partido de la Selección Argentina

La producción de Charlie y la Fábrica de Chocolate anunció la reprogramación de una de sus funciones previstas para esta semana debido al partido de la Selección Argentina.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el espectáculo informó que la función programada para el miércoles 15 de julio fue postergada para facilitar que el público pueda seguir el encuentro del combinado nacional.

“Debido al partido de Argentina, la función del miércoles 15/7 será reprogramada para el jueves 16/7 a las 17:30 h”, comunicó la producción mediante una historia de Instagram.

La obra, basada en el clásico de Roald Dahl, se presenta en el Teatro Gran Rex y protagoniza una de las propuestas familiares más convocantes de la temporada de invierno.

De esta manera, quienes tenían entradas para la función del miércoles podrán asistir a la nueva fecha, que se realizará el jueves 16 de julio a las 17:30. Hasta el momento, no se informaron cambios para el resto de las funciones programadas.