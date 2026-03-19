Selección Argentina: el permiso de FIFA que necesita Guatemala para jugar en La Bombonera

FIFA y el requisito para Guatemala en la Fecha FIFA

El seleccionado centroamericano tiene previsto enfrentar a Argelia el viernes 27 de marzo en el Stadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. Por este motivo, y según las normas vigentes, debería disputar todos sus encuentros de esa ventana internacional en el mismo continente. Para poder jugar luego en Argentina el martes 31 de marzo, Guatemala deberá recibir el visto bueno de la FIFA, que es la entidad encargada de autorizar este tipo de excepciones en el calendario internacional.