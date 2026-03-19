Selección Argentina: el permiso de FIFA que necesita Guatemala para jugar en La Bombonera
La Selección Argentina podría enfrentar a Guatemala en marzo, pero el rival necesita un permiso especial de FIFA por su amistoso previo en Europa.
La Selección Argentina continúa ajustando su calendario para la Fecha FIFA de marzo, luego de la cancelación de la Finalissima ante España y del amistoso previsto frente a Qatar. En ese contexto, uno de los encuentros en carpeta es frente a Guatemala, aunque todavía no está asegurado.
El principal obstáculo tiene que ver con un requisito reglamentario de la FIFA. Este seleccionado necesita una autorización especial para poder viajar a Buenos Aires y disputar el partido en La Bombonera, debido a que ya tiene otro compromiso programado en Europa.
FIFA y el requisito para Guatemala en la Fecha FIFA
El seleccionado centroamericano tiene previsto enfrentar a Argelia el viernes 27 de marzo en el Stadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. Por este motivo, y según las normas vigentes, debería disputar todos sus encuentros de esa ventana internacional en el mismo continente. Para poder jugar luego en Argentina el martes 31 de marzo, Guatemala deberá recibir el visto bueno de la FIFA, que es la entidad encargada de autorizar este tipo de excepciones en el calendario internacional.
Un antecedente cercano involucra justamente a la Albiceleste. En noviembre pasado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no pudo trasladarse a Asia tras enfrentar a Angola en Luanda. En aquella oportunidad, el plantel se entrenó en España y luego los futbolistas regresaron a sus respectivos clubes.
Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina
Mientras se resuelve esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni ya tiene definido el cronograma de trabajo. El plantel comenzará a reunirse el domingo 22 de marzo en el predio de la AFA en Ezeiza.
La intención es que para el lunes 23 ya estén presentes la mayoría de los 28 convocados, con el objetivo de iniciar los entrenamientos y enfocarse en la preparación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
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