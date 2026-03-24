Selección Argentina: Lionel Scaloni citó a un lateral que no juega en Europa por la lesión de Gonzalo Montiel

De esta manera, el futbolista que actualmente milita en el competitivo fútbol brasileño formará parte del plantel que afrontará los últimos dos amistosos previos al viaje al Mundial de Estados Unidos. Según el cronograma oficial estipulado por la AFA, los compromisos de la "Scaloneta" serán ante Mauritania el viernes 27 de marzo; y frente a Zambia, el martes 31.