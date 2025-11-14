Selección Argentina vs. México, por el Mundial de Qatar 2025 Sub-17: resultado en vivo
La Selección juvenil, dirigida por Diego Placente, llega como líder invicto y sueña con alcanzar una instancia inédita.
La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en su ambicioso camino mundialista. Desde las 11:45, en la Cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha, el conjunto dirigido por Diego Placente se medirá ante México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. El duelo no solo pondrá en juego la clasificación a la siguiente fase, sino también la posibilidad de sostener un rendimiento que lo posicionó como una de las grandes revelaciones del certamen.
Nota en desarrollo...
Cómo llegan Argentina y México a este duelo de 16avos. de final
El combinado albiceleste llega invicto y con un rendimiento sobresaliente. Fue la mejor primera de todo el torneo gracias a tres victorias convincentes: 2-0 ante Bélgica, 3-1 frente a Túnez y un categórico 7-0 contra Fiyi. Ese nivel lo consolidó como candidato al título, un trofeo que Argentina jamás logró en la categoría, y que busca alcanzar por primera vez en su historia.
Enfrente estará México, un rival con historia y duelos recientes ante equipos argentinos. El Tri, sin embargo, llega con lo justo: fue el peor de los terceros clasificados, con solo un triunfo -1-0 ante Costa de Marfil- y dos derrotas frente a Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Aun así, los dirigidos por Raúl Chabrand confían en poder dar el golpe y revertir una imagen que generó dudas entre sus hinchas.
El antecedente más fresco entre ambos seleccionados data de apenas un mes atrás, cuando el conjunto de Placente eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub-20, también disputado en Asia. Esa victoria refuerza el optimismo argentino, que aspira a repetir la fórmula con un plantel que combina talento, velocidad y eficacia ofensiva.
La formación de la Selección Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17
- José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.
Argentina vs. México: otros datos
- Hora: 11:45.
- Estadio: Cancha 3 - Aspire Zone (Doha).
- TV: D Sports y TV Pública.
Cómo quedaron los cruces de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA 2025
- Argentina vs México.
- Portugal vs Bélgica.
- Suiza vs Corea del Norte.
- Irlanda vs Uganda.
- Estados Unidos vs Marruecos.
- Zambia vs Mali.
- Brasil vs Canadá.
- Francia vs Burkina Faso.
- Italia vs Uzbekistán.
- Corea del Sur vs Inglaterra.
- Venezuela vs Paraguay.
- Japón vs Colombia.
- Austria vs República Checa.
- Croacia vs Túnez.
- Senegal vs Egipto.
- Alemania vs Sudáfrica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario