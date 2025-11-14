Selección Argentina vs. México, por el Mundial de Qatar 2025 Sub-17: resultado en vivo

La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en su ambicioso camino mundialista. Desde las 11:45, en la Cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha, el conjunto dirigido por Diego Placente se medirá ante México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. El duelo no solo pondrá en juego la clasificación a la siguiente fase, sino también la posibilidad de sostener un rendimiento que lo posicionó como una de las grandes revelaciones del certamen.