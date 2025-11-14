MinutoUno

Selección Argentina vs. México, por el Mundial de Qatar 2025 Sub-17: resultado en vivo

La Selección juvenil, dirigida por Diego Placente, llega como líder invicto y sueña con alcanzar una instancia inédita.

La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en su ambicioso camino mundialista. Desde las 11:45, en la Cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha, el conjunto dirigido por Diego Placente se medirá ante México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. El duelo no solo pondrá en juego la clasificación a la siguiente fase, sino también la posibilidad de sostener un rendimiento que lo posicionó como una de las grandes revelaciones del certamen.

Cómo llegan Argentina y México a este duelo de 16avos. de final

El combinado albiceleste llega invicto y con un rendimiento sobresaliente. Fue la mejor primera de todo el torneo gracias a tres victorias convincentes: 2-0 ante Bélgica, 3-1 frente a Túnez y un categórico 7-0 contra Fiyi. Ese nivel lo consolidó como candidato al título, un trofeo que Argentina jamás logró en la categoría, y que busca alcanzar por primera vez en su historia.

Enfrente estará México, un rival con historia y duelos recientes ante equipos argentinos. El Tri, sin embargo, llega con lo justo: fue el peor de los terceros clasificados, con solo un triunfo -1-0 ante Costa de Marfil- y dos derrotas frente a Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Aun así, los dirigidos por Raúl Chabrand confían en poder dar el golpe y revertir una imagen que generó dudas entre sus hinchas.

El antecedente más fresco entre ambos seleccionados data de apenas un mes atrás, cuando el conjunto de Placente eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub-20, también disputado en Asia. Esa victoria refuerza el optimismo argentino, que aspira a repetir la fórmula con un plantel que combina talento, velocidad y eficacia ofensiva.

La formación de la Selección Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17

  • José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

Argentina vs. México: otros datos

  • Hora: 11:45.
  • Estadio: Cancha 3 - Aspire Zone (Doha).
  • TV: D Sports y TV Pública.
Cómo quedaron los cruces de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

  • Argentina vs México.
  • Portugal vs Bélgica.
  • Suiza vs Corea del Norte.
  • Irlanda vs Uganda.
  • Estados Unidos vs Marruecos.
  • Zambia vs Mali.
  • Brasil vs Canadá.
  • Francia vs Burkina Faso.
  • Italia vs Uzbekistán.
  • Corea del Sur vs Inglaterra.
  • Venezuela vs Paraguay.
  • Japón vs Colombia.
  • Austria vs República Checa.
  • Croacia vs Túnez.
  • Senegal vs Egipto.
  • Alemania vs Sudáfrica.

