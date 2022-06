Dibu Martínez llenó de elogios a Lionel Scaloni: "No muchos técnicos en el mundo pueden crear un grupo como hizo él"

Consultado sobre una de las claves del plantel de Lionel Scaloni, explicó: "Es una familia, nos vamos a tener que sacar una foto todos juntos en Ibiza, porque estaremos todos allá. Estaría bueno hacer un asado con todas las familias, todo eso nos une un poco más y es algo que ayuda al equipo".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1538891470018695168 DIBU Y SU DECISIÓN DE IRSE DE INDEPENDIENTE: mano a mano con #SportsCenterAM, Emi Martínez habló de su saltó a Europa y... ¿PUDO VOLVER AL FÚTBOL ARGENTINO PARA QUE LO VEA SCALONI? ¡Esto respondió! pic.twitter.com/YQccWTlN6x — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2022

"Fue importante que convivimos 45 días en el predio de Ezeiza y se hicieron muchas amistades, hay grupos dentro de los grupos, pero yo entro en cualquier pieza. A todos nos encanta estar ahí", agregó.

"A mí Scaloni no me sorprendió. Muchos dicen que se necesita experiencia, pero si uno es bueno es bueno. No muchos técnicos en el mundo puedan crear un grupo como hizo él", dijo Dibu.