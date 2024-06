La Selección Argentina comienza a trabajar en Estados Unidos de cara a la Copa América 2024

El primer grupo albiceleste de ocho futbolistas más el cuerpo técnico completo, utilería y dirigentes, encabezado por Lionel Scaloni, despegó cerca de las 23 de ayer desde Buenos Aires

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1797085979162882553&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor ¡Rumbo a Estados Unidos!



El avión albiceleste con parte de los futbolistas, cuerpo técnico, staff y dirigentes partió hacia #Miami para comenzar con la preparación de cara a la @CopaAmerica. pic.twitter.com/xNQPr69f1F — Selección Argentina (@Argentina) June 2, 2024

Entre quienes viajaron se encuentran Ángel Correa, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Gerónimo Rulli, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Germán Pezzella. Todos se sumaron a Cristian Romero, el primero en llegar.

El resto de la lista de 29 convocados se irá sumando directamente en Fort Lauderdale, donde el plantel trabajará en el estadio de Inter Miami, entre ellos, Lionel Messi.

Se espera que las prácticas comiencen este lunes.

Qué dijo Paulo Dybala de su exclusión de la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sorprendió hace algunos días cuando excluyó a Paulo Dybala de la lista de 29 jugadores convocados para los partidos amistosos previos a la Copa América 2024.

Dybala contó por primera vez, en una entrevista con The Athletic, que lo sorprendió y le dolió la decisión del DT argentino: “Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido”.

paredes dybala.jpg

Pese a eso, se mostró comprensivo con la determinación de Lionel Scaloni: ”Entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la Selección Argentina”.

El delantero de la Roma aseguró que no guarda rencor tras no haber sido convocado por Scaloni: “Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en el equipo. Tengo muchos amigos y espero de todo corazón que puedan volver a ganar la Copa América”.