La Selección Argentina se entrenó a puertas abiertas: los dos grandes ausentes

Por primera vez desde su llegada a norteamérica, los futbolistas tuvieron una sesión a puertas abiertas y se pudieron ver algunos movimientos de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, en este día, hubo dos ausentes en el plantel que no pasaron desapercibidos. Germán Pezzela y Guido Rodríguez no estuvieron presentes a la par del grupo por distintos motivos pero ambos con conocimiento del entrenador. Sin embargo, si hicieron un entrenamiento diferenciado para no perder el día de trabajo.