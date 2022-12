¡Buen día Messi! Con la copa y un mate, así despertó el capitán de la Selección

messi buen dia (1).jpg

messi buen dia (2).jpg

messi buen dia.jpg

“¡Buen día!”, escribió el 10 en su cuenta de Instagram. En pocos minutos, la foto logró casi 5 millones de "me gusta" y un sinfín de comentarios saludando al capitán.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

El saludo de Antonela Roccuzzo

Entre los miles de comentarios, no podía faltar el de la esposa de Messi, que se posicionó en primer lugar con un "Buenísimos días mi amor" seguido de emojis de corazón.

Sin título.jpg

La foto más likeada de la historia de Instagram es de Messi

Tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi revolucionó las redes sociales con un posteo de Instagram que se convirtió en el de más likes en la historia de esa red social.

Sí, el mejor futbolista del planeta, que viene de romper doce récords en la Copa del Mundo, también se quedó con una marca de Instagram.

En poco más de 24 horas, la publicación de Messi, un carrusel de fotos sobre la final, alcanzó unos 53 millones de "me gusta", y quedó cerca de la primera: la imagen del huevo, de la cuenta @world_record_egg que contaba con 56 millones pero en el último tiempo bajó a 55 a partir de una campaña viral.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", escribió Messi en su cuenta donde tiene 400 millones de seguidores. "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... Lo logramos!!!", agregó el astro rosarino, además de agradecer el apoyo de los hinchas y de su familia.