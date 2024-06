La triste reflexión de Rodrigo De Paul sobre una Selección Argentina sin Lionel Messi

de paul messi seleccion argentina

En diálogo con Telemundo, el "Motorcito" agregó: "Él siempre me dice: ‘Vos podés levantar un teléfono el día que le falte algo a la Selección y yo estoy ahí. Yo voy a ser siempre parte de ustedes’".

Aunque no está claro cuándo dejará la Selección, la estrella rosarina dijo que ese día no está lejos porque no tiene garantizado asistir muchas veces al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otro lado, De Paul dejó un mensaje para Leandro Paredes en el anuncio de la Copa América: “Comiendo caramelos, tomando mates o simplemente acompañándonos! Ahí vamos con la misma ilusión que el primer día, quedáte cerca que todo es mejor! Te quiero hermanito".

Con Messi desde el arranque, Argentina enfrentará a Canadá el próximo jueves a las 21 en Atlanta en el primer partido del Grupo A. Luego se enfrentarán a Chile y Perú en Miami.