Sevilla echó a Matías Almeyda tras perder con Valencia y quedó al borde del descenso

El comunicado completo del Sevilla sobre Matias Almeyda

"El técnico argentino deja el banquillo sevillista tras dirigir 32 partidos oficiales Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey, tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión.

El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales".