Simeone, dueño de 180 departamentos en Madrid: "Si me preguntasen dónde voy a vivir, respondería en Argentina"

El anhelo de regresar a la Argentina

A pesar de vivir en una exclusiva urbanización europea y contar con una vida resuelta desde lo económico, el corazón tira. La historia de amor de la pareja, que comenzó de casualidad en un restaurante cuando él la siguió hasta el baño y le deslizó un contundente "te estoy esperando a ti", tiene a su tierra natal como destino final.