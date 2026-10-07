Simeone, dueño de 180 departamentos en Madrid: "Si me preguntasen dónde voy a vivir, respondería en Argentina"
El exitoso entrenador Simeone construyó un gigantesco imperio inmobiliario en España, pero confesó que su objetivo a futuro es regresar a la Argentina.
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, atraviesa un gran presente en Europa, pero no se olvida de sus raíces. Junto a su esposa Carla Pereyra, el técnico consolidó un impresionante patrimonio inmobiliario en la capital de España pensando en el futuro de su familia, aunque su deseo es volver.
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El millonario negocio inmobiliario en Madrid
Aprovechando los altos ingresos de su carrera deportiva, la pareja ha sabido diversificar sus ganancias. Actualmente, poseen más de 180 pisos y varias residencias de estudiantes en la capital española. Toda esta estructura es gestionada a través de su propia empresa, Carpersim (un acrónimo que fusiona el nombre de la modelo y el apellido del DT), que en su último balance de 2024 declaró rondar los 40 millones de euros en activos.
El éxito de esta agencia radica en la visión de Carla Pereyra. Al provenir de una familia de arquitectos, la modelo cuenta con una amplia experiencia en el sector tras haber realizado inversiones desde su juventud. Ella es el gran motor comercial y la persona de confianza del director técnico para administrar estas operaciones que comenzaron bajo la modalidad tradicional de comprar y acumular propiedades para alquilar.
El anhelo de regresar a la Argentina
A pesar de vivir en una exclusiva urbanización europea y contar con una vida resuelta desde lo económico, el corazón tira. La historia de amor de la pareja, que comenzó de casualidad en un restaurante cuando él la siguió hasta el baño y le deslizó un contundente "te estoy esperando a ti", tiene a su tierra natal como destino final.
Ambos tienen claro que, una vez finalizada la etapa en los bancos de suplentes, armarán las valijas. “Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde si no? Es mi país”, sentenció el Cholo, reafirmando que sus raíces siguen intactas tras quince años en el Viejo Continente.
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