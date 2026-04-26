Sin Disney+: quién pasa en vivo a Franco Colapinto en el Road Show por TV
Aquellos que no tengan suscripción pueden seguir al piloto argentino de la Fórmula 1 por una señal de TV por cable.
Este fin de semana, el rugido de los motores vuelve a ser el protagonista en Buenos Aires. El esperado Road Show de Franco Colapinto marca el regreso de la Fórmula 1 a la Ciudad tras 14 años, en un evento histórico que marcará un antes y un después para la Argentina.
La transmisión oficial será el gran puente para los fanáticos, disponible exclusivamente en el canal de cable ESPN y vía streaming por Disney+ (Plan Premium), que requiere una suscripción paga.
La cita es en un circuito callejero único entre Avenida del Libertador y Sarmiento, donde Colapinto se subirá al icónico monoplaza E20 para deleitar a miles de seguidores.
Dónde ver en vivo el Road Show de Franco Colapinto
Gracias a la cobertura de ESPN y Disney+, el evento trasciende la pista para llegar a todos los hogares:
-
Relatos de expertos: La señal de ESPN contará con todo el despliegue técnico para capturar la velocidad del motor Renault V8.
Flexibilidad Premium: A través de Disney+, los suscriptores podrán vivir la adrenalina en vivo con la mejor calidad de imagen y sonido.
El momento clave: A las 11:25 hs, la pantalla mostrará la charla íntima entre Juan Fossaroli y el joven talento argentino.
Música, Velocidad y Gastronomía
El evento no solo es automovilismo; es un festival de lifestyle. Mientras ESPN transmite los momentos de pista, el Fan Zone vibrará con:
-
Shows en vivo: Presentaciones de Soledad (11:50 hs) y Luck Ra (13:55 hs).
Gastronomía de autor: Una propuesta de Salt con menús inclusivos (vegano, vegetariano y celíaco) para acompañar la jornada.
Cronograma de Transmisión (Sábado 25/04)
Para que no te pierdas nada en Disney+ y ESPN, agendá los hitos de la tarde:
-
12:45 hs: Safety Car - Run I (Primer contacto con el asfalto).
14:30 hs: Safety Car - Run II.
15:15 hs: Safety Car - Run III (Máxima velocidad).
15:55 hs: El cierre con el tradicional Truck Tour de despedida.
Buenos Aires vuelve a ser "Fórmula 1" y, gracias a la alianza estratégica con Disney+ y Mercado Libre (main sponsor), el país entero podrá ser parte de este hito histórico en la carrera de Franco Colapinto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario