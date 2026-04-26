Sin Disney+: quién pasa en vivo a Franco Colapinto en el Road Show por TV

Relatos de expertos: La señal de ESPN contará con todo el despliegue técnico para capturar la velocidad del motor Renault V8.

Flexibilidad Premium: A través de Disney+, los suscriptores podrán vivir la adrenalina en vivo con la mejor calidad de imagen y sonido.

El momento clave: A las 11:25 hs, la pantalla mostrará la charla íntima entre Juan Fossaroli y el joven talento argentino.

Música, Velocidad y Gastronomía

El evento no solo es automovilismo; es un festival de lifestyle. Mientras ESPN transmite los momentos de pista, el Fan Zone vibrará con:

Shows en vivo: Presentaciones de Soledad (11:50 hs) y Luck Ra (13:55 hs).

Gastronomía de autor: Una propuesta de Salt con menús inclusivos (vegano, vegetariano y celíaco) para acompañar la jornada.

Cronograma de Transmisión (Sábado 25/04)

Para que no te pierdas nada en Disney+ y ESPN, agendá los hitos de la tarde:

12:45 hs: Safety Car - Run I (Primer contacto con el asfalto).

14:30 hs: Safety Car - Run II.

15:15 hs: Safety Car - Run III (Máxima velocidad).

15:55 hs: El cierre con el tradicional Truck Tour de despedida.

Buenos Aires vuelve a ser "Fórmula 1" y, gracias a la alianza estratégica con Disney+ y Mercado Libre (main sponsor), el país entero podrá ser parte de este hito histórico en la carrera de Franco Colapinto.