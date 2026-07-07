Sorpresa en Egipto: por qué no juega su figura ante Argentina por el Mundial 2026
El delantero del Manchester City, una de las principales figuras del seleccionado africano, no fue incluido entre los titulares para el duelo de octavos de final ante la Albiceleste.
La Selección Argentina enfrenta este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro que se disputa en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) y que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final, instancia en la que espera el ganador del cruce entre Colombia y Suiza.
En la previa del partido, una de las principales sorpresas estuvo del lado del conjunto africano. Omar Marmoush, delantero del Manchester City y una de las grandes figuras del equipo junto a Mohamed Salah, no fue incluido en la formación titular por decisión del entrenador Hossam Hassan.
Sorpresa en Egipto: Omar Marmoush no juega ante Argentina por el Mundial 2026
Si bien en un primer momento su ausencia generó incertidumbre, lo cierto es que el atacante no presenta ninguna lesión ni arrastra molestias físicas. Su suplencia responde a una determinación táctica del cuerpo técnico, que apostó por un esquema más cauteloso para enfrentar al vigente campeón del mundo.
La decisión llamó la atención, ya que Marmoush es uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel egipcio y una pieza clave en el ataque. Su velocidad, capacidad de desborde y poder de definición lo convierten en una de las principales cartas ofensivas del seleccionado africano, por lo que no se descarta que pueda ingresar durante el segundo tiempo.
Egipto llega a este compromiso tras eliminar a Australia en los 16avos de final. Luego de igualar 1-1 en los 120 minutos, el conjunto dirigido por Hossam Hassan se impuso en la definición por penales y consiguió el boleto a los octavos, donde buscará dar el gran golpe frente a una Argentina que parte como favorita para avanzar de ronda.
Del otro lado, el equipo de Lionel Scaloni intentará imponer su jerarquía para seguir en carrera en la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.
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