Sorpresa en Egipto: por qué no juega su figura ante Argentina por el Mundial 2026

La decisión llamó la atención, ya que Marmoush es uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel egipcio y una pieza clave en el ataque. Su velocidad, capacidad de desborde y poder de definición lo convierten en una de las principales cartas ofensivas del seleccionado africano, por lo que no se descarta que pueda ingresar durante el segundo tiempo.