Sorpresa en Victoria: Tigre cayó ante Macará en la fecha 2 de Copa Sudamericana

Ese resultado lo dejó con la necesidad de hacerse fuerte como local en este segundo compromiso. En el torneo doméstico, el panorama es algo más alentador. A pesar de la falta de triunfos recientes, el buen inicio en el Apertura le permite mantenerse en zona de clasificación a los playoffs. Actualmente se ubica en la octava posición de la Zona A con 18 puntos, igualando la línea de Racing pero con mejor diferencia de gol.