Sorpresa en Victoria: Tigre cayó ante Macará en la fecha 2 de Copa Sudamericana
El Matador acumula ahora diez partidos sin triunfos y deberá buscar un triunfo pronto para no complicar su futuro en la Copa Sudamericana.
Tigre atraviesa un momento delicado y el resultado de este jueves no hizo más que confirmarlo: el Matador cayó ante Macará en el estadio José Dellagiovanna por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026.
El equipo de Victoria llegó a este duelo con una larga racha sin victorias y su futuro se complica en el certamen internacional.
Tigre vs. Macará: resultado en vivo
Tigre vs. Macará: formaciones
Tigre vs. Macará: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Rafael Klein (BRA).
- VAR: Rodolpho Toski (BRA).
- TV: ESPN.
Cómo llegan ambos clubes a este duelo
El presente del Matador está marcado por la irregularidad. Hace nueve partidos que no logra ganar, con un saldo de seis empates y tres derrotas. Esta seguidilla negativa generó preocupación en el entorno del club, que ve cómo el equipo no logra consolidarse ni sostener resultados favorables. En su debut en la Sudamericana, igualó 1-1 frente a Alianza Atlético en Perú. El equipo había comenzado en ventaja con un gol de Ignacio Russo, pero no pudo mantener la diferencia y terminó cediendo dos puntos importantes.
Ese resultado lo dejó con la necesidad de hacerse fuerte como local en este segundo compromiso. En el torneo doméstico, el panorama es algo más alentador. A pesar de la falta de triunfos recientes, el buen inicio en el Apertura le permite mantenerse en zona de clasificación a los playoffs. Actualmente se ubica en la octava posición de la Zona A con 18 puntos, igualando la línea de Racing pero con mejor diferencia de gol.
Del otro lado estará Macará, que también comenzó su participación en el certamen continental con un empate. El conjunto ecuatoriano igualó 1-1 ante América de Cali en su estadio y sabe que deberá sumar fuera de casa si quiere aspirar a avanzar de fase. En la liga local, ocupa la octava posición con diez puntos, a cierta distancia del líder Independiente del Valle. Su rendimiento ha sido irregular, lo que lo obliga a buscar estabilidad si pretende competir en ambos frentes.
La próxima jornada tendrá al local nuevamente como local, esta vez frente a América de Cali, mientras que la visita deberá viajar para enfrentar a Alianza Atlético. En ese contexto, el partido en Victoria aparece como una oportunidad clave para ambos equipos, que necesitan sumar para no perder terreno en un grupo que se presenta parejo y exigente.
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