Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Macará
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Tigre vs. Macará por la Copa Sudamericana 2026.
Por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, Tigre recibirá a Macará este jueves desde las 19:00 en el estadio José Dellagiovanna. El presente del Matador está marcado por la irregularidad. Hace nueve partidos que no logra ganar, con un saldo de seis empates y tres derrotas.
En su debut en la Sudamericana, igualó 1-1 frente a Alianza Atlético en Perú. El equipo había comenzado en ventaja con un gol de Ignacio Russo, pero no pudo mantener la diferencia y terminó cediendo dos puntos importantes. En el torneo doméstico, el panorama es algo más alentador. Actualmente se ubica en la octava posición de la Zona A con 18 puntos, igualando la línea de Racing pero con mejor diferencia de gol.
Del otro lado estará Macará, que también comenzó su participación en el certamen continental con un empate. El conjunto ecuatoriano igualó 1-1 ante América de Cali en su estadio y sabe que deberá sumar fuera de casa si quiere aspirar a avanzar de fase. En la liga local, ocupa la octava posición con diez puntos, a cierta distancia del líder Independiente del Valle.
Tigre vs. Macará: probables formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Elías Cabrera, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Guillermo Soto, Bruno Leyes, Gonzalo Martínez; Manuel Fernández e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Macará: Rodrigo Rodríguez; Jean Estacio, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo, Luis Ayala; Gastón Blanc, José Luis Cazares, Mateo Viera, Matías Miranda, Federico Paz; Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Macará
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario