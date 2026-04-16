Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Macará

En su debut en la Sudamericana, igualó 1-1 frente a Alianza Atlético en Perú. El equipo había comenzado en ventaja con un gol de Ignacio Russo, pero no pudo mantener la diferencia y terminó cediendo dos puntos importantes. En el torneo doméstico, el panorama es algo más alentador. Actualmente se ubica en la octava posición de la Zona A con 18 puntos, igualando la línea de Racing pero con mejor diferencia de gol.