Suspendido: qué pasó con el segundo tiempo de Francia vs. Irak
El inicio del complemento fue suspendido temporalmente por la activación del protocolo de seguridad ante las severas condiciones climáticas.
El encuentro entre Francia e Irak sufrió un imprevisto extrafutbolístico en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El inicio del segundo tiempo debió ser demorado debido a que las autoridades meteorológicas y el cuerpo arbitral activaron de urgencia el protocolo de seguridad por tormentas eléctricas.
Por recomendación de la organización del Mundial, tanto los planteles como la terna arbitral debieron resguardarse en los vestuarios. La determinación se dio en el marco de un verdadero diluvio.
De acuerdo con la normativa vigente de la FIFA para este tipo de contingencias climáticas, la reanudación del encuentro no es inmediata: el partido solo podrá ponerse en marcha aproximadamente 30 minutos después de que se registre el último trueno en la zona del estadio, garantizando así la total integridad física de los futbolistas y los espectadores.
A diferencia de lo que había pasado en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, este el primer partido de la Copa del Mundo que se demora por condiciones climáticas.
Con un golazo de Kylian Mbappé, Francia en ventaja ante Irak
Tras un primer tiempo sin demasiado brillo pero con un gran gol de Mbappé, Francia estaba arriba en el marcador de cara al entretiempo. Sin embargo, las tormentas no dejaron continuar, por ahora, el partido.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario