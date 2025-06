Taborda y Orsini se acordaron de Boca en la consagración de Platense: "Comimos mierda"

En el caso de Orsini, también pertenece a la entidad de La Ribera, pero su continuidad podría extenderse dependiendo del mercado de pases.

Boca descartó a dos campeones: Taborda y Orsini se acordaron en los festejos

Taborda fue el primero en alzar la voz durante los festejos, visiblemente emocionado tras la victoria ante Huracán en Santiago del Estero. “Yo no puedo dudar de mí. La gente que dudó de mí ojalá lo esté viendo por la tele”, declaró, en clara alusión a la dirigencia del Xeneize y a Diego Martínez, el técnico que lo relegó durante su ciclo en 2024.

El mediocampista ofensivo también apuntó a los manejos dirigenciales: “El mercado anterior a que venga a Platense se hizo largo por cosas dirigenciales, fue duro para mí”. Más allá del pasado, se mostró agradecido con el Calamar por darle el espacio que necesitaba. “Sinceramente necesitaba jugar. Hace un año estoy acá y cada vez me fui sintiendo mejor. Sergio Gómez dijo que Platense es un club de oportunidades y puedo hablar desde mi experiencia: me dieron minutos cuando no los tenía en otro lado”.

En sintonía con su compañero, Orsini también fue lapidario con su recuerdo de Boca. “Nos abrió las puertas a muchos de nosotros que nos tocó comer mierda en otros lugares. Antes de venir acá, yo estaba corriendo solo alrededor de la cancha en Boca”, disparó el delantero en diálogo con ESPN. Luego, en TNT Sports, amplió: “Alguien podría haber dicho que estar corriendo afuera de la cancha era malo, pero me trajo acá a Platense y terminé saliendo campeón. Todo sirve para aprender”.

El goleador también remarcó la magnitud de lo conseguido por el equipo al vencer a Racing, River y San Lorenzo en condición de visitante durante el camino a la final. Justamente, fue él quien marcó el gol clave para eliminar a la Academia en Avellaneda, uno de los tantos momentos clave que permitieron a Platense llegar a lo más alto.

Lo cierto es que, más allá de lo contractual, tanto Taborda como Orsini encontraron en Platense el lugar donde renacieron como futbolistas y donde, por primera vez en sus carreras, levantaron un título de Primera División. Una conquista que, más allá de lo deportivo, también tuvo sabor a revancha.