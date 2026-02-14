Talleres vs. Gimnasia (M) por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Con deseo de ingresar en los primeros ocho puestos de clasificación, la T y el Lobo mendocino se miden este sábado en Córdoba.
El enfrentamiento entre Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Mendoza de este sábado 14 de febrero promete ser un duelo táctico muy interesante, con ambos equipos buscando consolidarse en la Zona A del Torneo Apertura 2026.
La "T" busca regularidad en casa tras un inicio con altibajos. El equipo de Walter Ribonetto viene de rescatar un punto valioso pero ajustado. Actualmente, viene de empatar 1-1 contra Lanús de visitante con un gol agónico de Matías Galarza. Suma 4 puntos en la tabla.
Como local, necesita hacerse fuerte después de la última caída ante Platense. Recupera piezas clave en el mediocampo pero tiene la baja sensible de Bruno Barticciotto por una distensión.
El "Lobo" mendocino llega con el pecho inflado tras dar el golpe en la jornada anterior y demostrar que puede competir de igual a igual en la máxima categoría.
Probables formaciones
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Giovanni Baroni, Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Gimnasia (M): César Rigamonti; Juan José Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.
Talleres vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 19.45.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Sebastián Bresba.
- Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).
