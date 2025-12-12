Tensión en Casilda: Andrés Merlos terminó siendo blanco de ataques tras la final regional

El operativo se prolongó más de lo habitual para garantizar la retirada de todos los protagonistas en medio de un escenario caótico que dejó en evidencia la fragilidad del contexto. Para Merlos, además, este episodio se suma a un cierre de año cargado de controversias. A comienzos de diciembre estuvo al frente del duelo entre Racing y Tigre por el Torneo Clausura 2025, un partido que también terminó envuelto en reclamos, decisiones discutidas y un clima áspero que se le volvió difícil de manejar.

El árbitro atraviesa así un período complejo en el que cada designación parece convertirse en una prueba extra tanto dentro como fuera del campo de juego.