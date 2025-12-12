Tensión en Casilda: Andrés Merlos terminó siendo blanco de ataques tras la final regional
El árbitro, que volvió a dirigir en torneos locales, necesitó de un fuerte operativo de seguridad para dejar el estadio.
La coronación de Belgrano de Arequito en la Liga Casildense dejó una postal completamente opuesta a la celebración habitual que acompaña a un título. En esta ocasión, el protagonista inesperado fue Andrés Merlos, quien había sido designado para controlar la final frente a Unión Deportiva Los Molinos, un compromiso que terminó 2-1 pero cuya tensión se trasladó fuera del marcador.
El referí, que atraviesa un período sin designaciones en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), volvió a tener presencia en certámenes regionales y se topó con una noche cargada de complicaciones que superaron lo estrictamente deportivo. El desarrollo del encuentro estuvo signado por varios episodios ríspidos que derivaron en dos expulsiones por lado.
Esas decisiones alimentaron la irritación del público y de algunos protagonistas, abriendo el paso a un clima espeso que terminó por estallar una vez que Merlos marcó el final. La celebración del conjunto campeón se desbordó cuando simpatizantes invadieron el campo de juego y se toparon con jugadores del equipo derrotado, generando una serie de empujones y discusiones que aumentaron la tensión general.
Frente a esas escenas, la policía desplegó una intervención inmediata. Con balas de goma, gases y bastonazos intentó despejar el tumulto que se agravaba con el ingreso de más personas a la cancha. En simultáneo, un grupo de más de 30 efectivos se organizó en torno al árbitro para intentar sacarlo del estadio Pablo Luna sin que sufriera consecuencias mayores.
A pesar de ese operativo, Merlos fue blanco de insultos y proyectiles que arrojaban desde distintos sectores, obligando a los uniformados a utilizar sus escudos para cubrirlo mientras avanzaban hacia la salida. El saldo de la jornada fue altamente preocupante: cinco agentes resultaron heridos, varios móviles policiales fueron dañados y el predio que albergó la final registró destrozos en diversos puntos.
El operativo se prolongó más de lo habitual para garantizar la retirada de todos los protagonistas en medio de un escenario caótico que dejó en evidencia la fragilidad del contexto. Para Merlos, además, este episodio se suma a un cierre de año cargado de controversias. A comienzos de diciembre estuvo al frente del duelo entre Racing y Tigre por el Torneo Clausura 2025, un partido que también terminó envuelto en reclamos, decisiones discutidas y un clima áspero que se le volvió difícil de manejar.
El árbitro atraviesa así un período complejo en el que cada designación parece convertirse en una prueba extra tanto dentro como fuera del campo de juego.
