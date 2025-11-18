Sorpresa por unas inéditas fotos de Los Redondos en sus primeros shows en Uruguay

Los fanáticos de Patricio Rey y Los Redondos de Ricota están de festejo: acaban de aparecer fotos inéditas de los históricos conciertos que la banda dio en Uruguay en julio de 1989, la primera vez que la banda cruzó el charco. Las imágenes muestran momentos únicos, desde el camarín hasta el escenario, y permiten revivir de cerca cómo era la vida de la banda y su equipo en esas primeras giras internacionales.