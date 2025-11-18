Sorpresa por unas inéditas fotos de Los Redondos en sus primeros shows en Uruguay
Las imágenes de julio de 1989 muestran camarín y escenario, revelando detalles nunca vistos de la banda.
Los fanáticos de Patricio Rey y Los Redondos de Ricota están de festejo: acaban de aparecer fotos inéditas de los históricos conciertos que la banda dio en Uruguay en julio de 1989, la primera vez que la banda cruzó el charco. Las imágenes muestran momentos únicos, desde el camarín hasta el escenario, y permiten revivir de cerca cómo era la vida de la banda y su equipo en esas primeras giras internacionales.
En una de las fotos, tomada en el camarín del Palacio Peñarol, se ven todos los integrantes de Patricio Rey junto a la Negra Poli, los productores y amigos argentinos Lastra y Waldo Brandwajnman, Rubén “Vikingo” Basaldella sobre el Indio Solari y El Soldado en el margen derecho, junto a los organizadores uruguayos del evento.
Cada detalle refleja la intimidad y la logística detrás de uno de los momentos más emblemáticos del rock argentino. La segunda imagen es del escenario de Laskina Bar, donde la banda tocó la noche siguiente.
Según el productor, aquel show se organizó “para salvar algo del dinero que había invertido, fue propuesta de Poli eso”. Esta foto es única y complementa la historia de los primeros pasos de Los Redondos fuera de Argentina, mucho antes de que se difundieran los recitales filmados años después en el Teatro de Verano.
Las fotos inéditas fueron publicadas por Una Obra Redonda, un proyecto que rinde homenaje a Patricio Rey y su historia, y que permitió que estos registros de Gonzalo Ajo Núñez, productor de aquellos shows, finalmente llegaran al público. Los fans no tardaron en reaccionar con emoción y nostalgia, celebrando la oportunidad de ver imágenes que capturan la esencia de una banda que marcó una época.
