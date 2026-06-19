Tensión en Vancouver: el escandaloso final entre Canadá y Qatar tras una goleada histórica
Julen Lopetegui encaró a Jesse Marsch al finalizar el encuentro y el enfrentamiento derivó en discusiones entre futbolistas de ambos equipos.
Canadá dio un paso enorme hacia la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 al aplastar por 6-0 a Qatar en Vancouver. Sin embargo, el contundente resultado terminó quedando en segundo plano debido a los incidentes que se produjeron una vez consumada la goleada. El cruce entre los entrenadores Jesse Marsch y Julen Lopetegui elevó la temperatura de una noche que concluyó con discusiones, empujones y un clima de fuerte tensión dentro del campo de juego.
El encuentro disputado en el BC Place tuvo un desarrollo ampliamente favorable para el conjunto local desde los primeros minutos. Ante más de 52 mil espectadores, el local impuso condiciones a través de la posesión de la pelota, la intensidad en la presión y una enorme diferencia futbolística respecto de un rival que nunca encontró respuestas.
Las estadísticas reflejaron esa superioridad, con numerosas llegadas al arco rival y un dominio absoluto en todas las facetas del juego. La situación se volvió todavía más complicada para Qatar durante la segunda mitad. Las expulsiones de Al-Amin y Madibo dejaron al equipo asiático con apenas nueve futbolistas sobre el terreno de juego.
Además, una dura acción sobre Ismaël Koné terminó provocándole una impactante lesión en la tibia al mediocampista canadiense, generando preocupación entre sus compañeros y el público presente. Con semejante panorama, continuó atacando pese a tener el partido prácticamente resuelto. Incluso cuando el marcador ya reflejaba un contundente 5-0 y el árbitro añadió nueve minutos de descuento, el conjunto dirigido por Marsch siguió buscando ampliar la diferencia.
La insistencia tuvo premio con un sexto gol y varios intentos más que estuvieron cerca de transformar la victoria en una goleada todavía más amplia. Esa actitud fue precisamente la que molestó a Lopetegui. Apenas finalizó el encuentro, el entrenador de Qatar se dirigió directamente hacia su colega para expresarle su descontento.
Las cámaras captaron el momento en el que el español tomó del brazo a Marsch, le señaló con el dedo y le recriminó haber mantenido una postura ofensiva cuando el resultado estaba definido y su equipo se encontraba en clara inferioridad numérica. La respuesta del técnico canadiense no contribuyó a calmar la situación. Marsch rechazó los cuestionamientos, gesticuló con evidente fastidio y se dirigió hacia sus futbolistas para continuar con los festejos.
Instantes después, jugadores de ambos equipos protagonizaron una serie de empujones y discusiones que generaron una pequeña gresca, aunque sin consecuencias mayores gracias a la rápida intervención de colaboradores y miembros de la organización. El cierre de la jornada tampoco pasó inadvertido. Antes de abandonar el estadio, Marsch celebró efusivamente junto al público local y realizó un gesto que fue interpretado como una provocación: mostrando seis dedos con sus manos para representar la cantidad de goles convertidos, el entrenador alimentó aún más la polémica.
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