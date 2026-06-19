Tensión en Vancouver: el escandaloso final entre Canadá y Qatar tras una goleada histórica

jesse marsch

La insistencia tuvo premio con un sexto gol y varios intentos más que estuvieron cerca de transformar la victoria en una goleada todavía más amplia. Esa actitud fue precisamente la que molestó a Lopetegui. Apenas finalizó el encuentro, el entrenador de Qatar se dirigió directamente hacia su colega para expresarle su descontento.

Las cámaras captaron el momento en el que el español tomó del brazo a Marsch, le señaló con el dedo y le recriminó haber mantenido una postura ofensiva cuando el resultado estaba definido y su equipo se encontraba en clara inferioridad numérica. La respuesta del técnico canadiense no contribuyó a calmar la situación. Marsch rechazó los cuestionamientos, gesticuló con evidente fastidio y se dirigió hacia sus futbolistas para continuar con los festejos.

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Instantes después, jugadores de ambos equipos protagonizaron una serie de empujones y discusiones que generaron una pequeña gresca, aunque sin consecuencias mayores gracias a la rápida intervención de colaboradores y miembros de la organización. El cierre de la jornada tampoco pasó inadvertido. Antes de abandonar el estadio, Marsch celebró efusivamente junto al público local y realizó un gesto que fue interpretado como una provocación: mostrando seis dedos con sus manos para representar la cantidad de goles convertidos, el entrenador alimentó aún más la polémica.