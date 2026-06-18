Tenso momento en vivo y cruce en redes: qué pasó entre Pampa Sosa y Rulo Schijman durante el Mundial 2026

Las bombas del Pampa Sosa en redes sociales y la defensa a Gimnasia

Tras la repercusión de las imágenes, el exdelantero de la Selección y del Lobo utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación y exponer su profundo malestar por el trato recibido detrás de escena, argumentando que la edición no mostró la secuencia completa.

"Me acerqué al personaje en cuestión solo porque mi hija me estaba viendo desde Argentina. Él había entrevistado a diferentes hinchas de diferentes clubes y por eso me metí en un banderazo espectacular. El personaje le falta el respeto a GIMNASIA diciéndole a mi pareja por qué la había hecho hincha del LOBO, cosa que además eligió ella sola. La nota siguió con mi respuesta después, cosa que NO salió porque el personaje abandonó", disparó el exgoleador, recibiendo el apoyo masivo de la parcialidad tripera.

La dura respuesta de Rulo: "Salir a hablar mintiéndole a tu gente no va"

La réplica del periodista de espectáculos no se hizo esperar. Lejos de llamarse a silencio, Schijman citó el mensaje del exfutbolista en sus propias redes sociales y salió al cruce con los tapones de punta, desmintiendo categóricamente la versión del "abandono" y chicaneando al exjugador por su nivel de popularidad:

"¿Cuándo abandoné? ¿No viste la entrevista completa? Vos te acercaste al móvil y sabías perfecto quién era yo, y que soy hincha de Estudiantes", sostuvo el periodista, e insistió: "Lamento no haberte reconocido para darte el lugar que merecés. Pero salir a hablar mintiéndole a tu gente no va. ¡Saludos!".