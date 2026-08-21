Terminó el sueño para Thiago Tirante: cayó en cuartos y Cincinnati se queda sin argentinos

Además se sumó a la lista de argentinos que lograron llegar a esa instancia en Cincinnati: Guillermo Vilas (1972-1973), Franco Squillari (2000), Guillermo Coria (2003), David Nalbandian (2003), Mariano Zabaleta (2003), José Acasuso (2005) y Juan Martín del Potro (2012-2013 y 2018).

En tanto, la otra semifinal de Cincinnati saldrá de los dos cruces de este viernes por cuartos de final entre los estadounidenses Taylor Fritz (9°) y Brandon Nakashima (22°) y el también norteamericano Frances Tiafoe (23°) contra el italiano Lorenzo Musetti (15°).