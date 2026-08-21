Terminó el sueño para Thiago Tirante: cayó en cuartos y Cincinnati se queda sin argentinos
El tenista nacido en La Plata fue vencido por el francés Arthur Fils pero cierra la semana del Masters 1000 con triunfos resonantes y su mejor ranking ATP.
Thiago Tirante cayó este jueves ante el francés Arthur Fils (21° del ATP Rankings) por 6-3 y 6-2 por los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, que de esta manera se queda sin participantes argentinos.
El primer set fue parejo hasta el octavo game, cuando el francés consiguió el único quiebre del parcial para ponerse 5-3 y cerrar con su saque. Pero en la segunda manga Tirante cedió su servicio en el tercer y quinto game y el partido.
El nacido en La Plata, no obstante, cierra esta semana con varios hitos que quedan en su historia: con los puntos obtenidos alcanza el puesto 41 en el ranking en vivo, su mejor posición en lo que de su carrera profesional, y logró triunfos resonantes.
El fin de semana pasado fue noticia al derrotar al ex N°1 Novak Djokovic, tercer preclasificado de este Masters 1000 sobre canchas duras y actualmente en el 5° puesto del ranking mundial; luego venció con lo justo pero merecidamente a una de las promesas del tenis español: Martín Landaluce, y también dio cuenta del ascendente Jakub Mensik (16°).
En definitiva y a pesar de no haber alcanzado las semifinales de este importante torneo, instancia que por ahora tiene confirmados solo a Fils y al italiano Flavio Cobolli, el argentino de 25 años logró hitos en su carrera, opacando las actuaciones de preclasificados como Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, que no superaron sus debuts en segunda ronda.
Además se sumó a la lista de argentinos que lograron llegar a esa instancia en Cincinnati: Guillermo Vilas (1972-1973), Franco Squillari (2000), Guillermo Coria (2003), David Nalbandian (2003), Mariano Zabaleta (2003), José Acasuso (2005) y Juan Martín del Potro (2012-2013 y 2018).
En tanto, la otra semifinal de Cincinnati saldrá de los dos cruces de este viernes por cuartos de final entre los estadounidenses Taylor Fritz (9°) y Brandon Nakashima (22°) y el también norteamericano Frances Tiafoe (23°) contra el italiano Lorenzo Musetti (15°).
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