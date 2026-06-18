Thierry Henry liquidó a Cristiano Ronaldo: "Necesita entender que el equipo tiene que hacer un gol, no él"
El exdelantero francés analizó el debut de la selección portuguesa y apuntó directamente contra su capitán.
El estreno de Portugal en el Mundial 2026 dejó más dudas que certezas. El conjunto dirigido por Roberto Martínez igualó 1-1 frente a República Democrática del Congo en un encuentro que parecía tener bajo control tras abrir el marcador en los primeros minutos. Sin embargo, la selección africana reaccionó sobre el final y consiguió una igualdad que golpeó las aspiraciones lusas en el inicio del torneo.
Más allá del resultado, una de las cuestiones que generó mayor repercusión fue la actuación de Cristiano Ronaldo, quien volvió a quedar en el centro de la escena tras recibir fuertes críticas de Thierry Henry. El exatacante francés, campeón del mundo y actualmente analista televisivo, fue especialmente severo al evaluar el rendimiento del delantero portugués durante la transmisión del partido.
Henry consideró que Ronaldo tomó decisiones equivocadas en varias jugadas ofensivas y sostuvo que su obsesión por convertir terminó perjudicando el funcionamiento colectivo de Portugal en momentos importantes del encuentro. Uno de los episodios que motivó el análisis del exjugador del Arsenal involucró una acción protagonizada por Bruno Fernandes.
Según explicó Henry, Cristiano ocupó un espacio que dificultó una resolución más favorable para su compañero: "El equipo necesita marcar. Tú no necesitas marcar", expresó el francés durante su intervención televisiva. La frase rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate entre seguidores y especialistas sobre el rol actual del máximo goleador histórico de Portugal.
Henry profundizó su explicación señalando que el delantero debería modificar algunos aspectos de su juego para beneficiar más al conjunto. “Porque quiere marcar, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Si va al área de seis yardas, habría sido un gol de taco para Bruno Fernandes”, argumentó. Para él, el problema no radica únicamente en la falta de goles, sino también en la manera en que Ronaldo interpreta actualmente su función dentro del sistema ofensivo.
Las observaciones no terminaron allí. Henry fue aún más allá y cuestionó la posición que ocupa el portugués dentro del equipo. “Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, sostuvo. De acuerdo con su análisis, el seleccionado necesita otras características en esa zona del campo para potenciar a los futbolistas que la rodean y mejorar su capacidad ofensiva.
Cristiano Ronaldo y su sequía goleadora en torneos de selecciones
Las estadísticas recientes también alimentan el debate. Cristiano acumula diez partidos consecutivos sin convertir goles con Portugal en torneos de máxima relevancia, una racha que se extiende desde el Mundial de Qatar 2022 y que incluye encuentros de Eurocopa y de la actual Copa del Mundo. Durante ese período registró 33 remates, de los cuales 11 fueron al arco, pero ninguno terminó en la red.
A sus 41 años, el capitán portugués continúa siendo una referencia indiscutida dentro del plantel, aunque su producción goleadora en las grandes competencias ya no presenta los números que marcaron gran parte de su carrera. Portugal todavía tiene margen para recuperarse en la fase de grupos, pero el empate ante República Democrática del Congo dejó en evidencia que el equipo necesita encontrar soluciones ofensivas con urgencia.
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