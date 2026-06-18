Thierry Henry liquidó a Cristiano Ronaldo: "Necesita entender que el equipo tiene que hacer un gol, no él"

Henry profundizó su explicación señalando que el delantero debería modificar algunos aspectos de su juego para beneficiar más al conjunto. “Porque quiere marcar, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Si va al área de seis yardas, habría sido un gol de taco para Bruno Fernandes”, argumentó. Para él, el problema no radica únicamente en la falta de goles, sino también en la manera en que Ronaldo interpreta actualmente su función dentro del sistema ofensivo.

Las observaciones no terminaron allí. Henry fue aún más allá y cuestionó la posición que ocupa el portugués dentro del equipo. “Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, sostuvo. De acuerdo con su análisis, el seleccionado necesita otras características en esa zona del campo para potenciar a los futbolistas que la rodean y mejorar su capacidad ofensiva.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo y su sequía goleadora en torneos de selecciones

Las estadísticas recientes también alimentan el debate. Cristiano acumula diez partidos consecutivos sin convertir goles con Portugal en torneos de máxima relevancia, una racha que se extiende desde el Mundial de Qatar 2022 y que incluye encuentros de Eurocopa y de la actual Copa del Mundo. Durante ese período registró 33 remates, de los cuales 11 fueron al arco, pero ninguno terminó en la red.

A sus 41 años, el capitán portugués continúa siendo una referencia indiscutida dentro del plantel, aunque su producción goleadora en las grandes competencias ya no presenta los números que marcaron gran parte de su carrera. Portugal todavía tiene margen para recuperarse en la fase de grupos, pero el empate ante República Democrática del Congo dejó en evidencia que el equipo necesita encontrar soluciones ofensivas con urgencia.