Tomaron una medida inédita y crearon la tarjeta negra en el fútbol infantil: para qué sirve

¿Qué significa la tarjeta negra?

La tarjeta negra aparece como último recurso. Si, después de la pausa y del intento de los entrenadores por frenar los incidentes, los comportamientos abusivos continúan, el árbitro podrá mostrarla. Su significado es claro: el partido queda suspendido definitivamente y no puede reanudarse bajo ninguna circunstancia.

De esta manera, la medida pone el foco directamente sobre quienes están fuera de la cancha. Los futbolistas infantiles no serán sancionados por los conflictos protagonizados por sus padres u otros espectadores. La Federación busca así que los adultos comprendan que sus actitudes pueden tener una consecuencia directa sobre los chicos, incluso al punto de provocar la finalización de un partido.

La implementación de esta tarjeta surge después de numerosos reclamos relacionados con situaciones que se producen durante partidos infantiles. Insultos hacia árbitros, presiones sobre los chicos, amenazas y enfrentamientos entre adultos se convirtieron en un problema que las autoridades deportivas intentan limitar.

El organismo europeo ya había tomado medidas en 2024: en aquella oportunidad había establecido multas de entre 2.000 y 4.000 euros, además de suspensiones de licencias que podían extenderse entre uno y tres años. Sin embargo, el nuevo sistema apunta a actuar en el mismo momento en que se produce el conflicto, en lugar de esperar a que termine el encuentro para aplicar una sanción.

“Los niños no deben ser víctimas de las ambiciones, presiones o frustraciones de los adultos en las gradas”, fue el espíritu con el que la Federación Rumana presentó la medida. El desafío será comprobar cómo funciona el mecanismo en la práctica y si consigue modificar las conductas de los padres y demás adultos que acompañan a los jóvenes futbolistas.