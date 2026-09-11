Tomaron una medida inédita y crearon la tarjeta negra en el fútbol infantil: para qué sirve
En Rumania están buscando hacerle frente a los padres violentos e idearon una herramienta para terminar con insultos, amenazas y peleas protagonizadas por adultos en las tribunas.
El fútbol infantil de Rumania incorporó una medida inédita para intentar combatir uno de los problemas que se repiten alrededor de las canchas: los comportamientos abusivos de los adultos. La Federación Rumana aprobó una nueva tarjeta negra que no está destinada a los futbolistas, sino que funciona como una herramienta extrema para controlar a padres y espectadores.
La iniciativa fue presentada y tendrá aplicación en los torneos juveniles comprendidos entre las categorías Sub-7 y Sub-16. El objetivo es evitar que los conflictos generados desde las tribunas terminen afectando a los chicos que participan de los partidos.
¿Cómo funciona la tarjeta negra en Rumania?
El nuevo mecanismo establece un protocolo progresivo para que los árbitros puedan intervenir cuando el comportamiento de los adultos se convierte en un problema durante un encuentro. En una primera instancia, si aparecen insultos, amenazas, discusiones o cualquier otra conducta considerada inapropiada, el árbitro podrá detener momentáneamente el partido.
En ese momento, los entrenadores deberán intervenir con sus propios padres y espectadores para intentar recuperar el orden. La intención inicial es solucionar el conflicto sin tener que suspender la competencia. Por eso, el protocolo contempla una segunda oportunidad antes de aplicar la medida definitiva.
Si los incidentes continúan, el encuentro será interrumpido durante diez minutos. Los jugadores deberán abandonar el terreno de juego y permanecer en los vestuarios mientras los técnicos intentan nuevamente controlar la situación en las tribunas. El partido solamente podrá continuar si el ambiente vuelve a la normalidad.
¿Qué significa la tarjeta negra?
La tarjeta negra aparece como último recurso. Si, después de la pausa y del intento de los entrenadores por frenar los incidentes, los comportamientos abusivos continúan, el árbitro podrá mostrarla. Su significado es claro: el partido queda suspendido definitivamente y no puede reanudarse bajo ninguna circunstancia.
De esta manera, la medida pone el foco directamente sobre quienes están fuera de la cancha. Los futbolistas infantiles no serán sancionados por los conflictos protagonizados por sus padres u otros espectadores. La Federación busca así que los adultos comprendan que sus actitudes pueden tener una consecuencia directa sobre los chicos, incluso al punto de provocar la finalización de un partido.
La implementación de esta tarjeta surge después de numerosos reclamos relacionados con situaciones que se producen durante partidos infantiles. Insultos hacia árbitros, presiones sobre los chicos, amenazas y enfrentamientos entre adultos se convirtieron en un problema que las autoridades deportivas intentan limitar.
El organismo europeo ya había tomado medidas en 2024: en aquella oportunidad había establecido multas de entre 2.000 y 4.000 euros, además de suspensiones de licencias que podían extenderse entre uno y tres años. Sin embargo, el nuevo sistema apunta a actuar en el mismo momento en que se produce el conflicto, en lugar de esperar a que termine el encuentro para aplicar una sanción.
“Los niños no deben ser víctimas de las ambiciones, presiones o frustraciones de los adultos en las gradas”, fue el espíritu con el que la Federación Rumana presentó la medida. El desafío será comprobar cómo funciona el mecanismo en la práctica y si consigue modificar las conductas de los padres y demás adultos que acompañan a los jóvenes futbolistas.
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