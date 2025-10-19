Torneo Clausura: Vélez le ganó 2-0 a Sarmiento en Junín

Francisco Pizzini estiró la ventaja en Junín:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979994200310427796&partner=&hide_thread=false GOLAZO Y FESTEJO TOP: Pizzini anotó el 2-0 de Vélez frente a Sarmiento en Junín por el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/k3iXsJeyYL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Probables formaciones del encuentro

Sarmiento: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.

Vélez: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Terna arbitral de Sarmiento vs. Vélez

Árbitro: Carlos Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Juan Pafundi

Asistente VAR: Fernando Ariel Cruz

Sarmiento vs. Vélez: datos del partido

Hora: 15:00

TV: ESPN Premium

Estadio: Eva Perón de Junín