Torneo Clausura: Vélez le ganó 2-0 a Sarmiento en Junín
Con goles de Lanzini y Pizzini, el Fortín se impuso con autoridad y alcanzó el segundo puesto de la Zona B con 25 puntos. El equipo de Guillermo Barros Schelotto sigue firme en la lucha por el liderazgo.
En un partido que se definió en el complemento, Vélez superó 2-0 a Sarmiento en Junín y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura.
Durante la primera mitad, el encuentro fue parejo y con escasas llegadas de peligro. Sin embargo, en el segundo tiempo el equipo de Guillermo Barros Schelotto encontró los caminos para quebrar la defensa local. Primero apareció Manuel Lanzini para abrir el marcador con una precisa definición, y minutos más tarde Francisco Pizzini amplió la ventaja con un remate cruzado que selló el resultado final.
Con este triunfo, Vélez alcanzó los 25 puntos y se ubica en el segundo puesto de la Zona B, apenas por detrás del líder. El Fortín mostró solidez, paciencia y efectividad, tres virtudes que lo mantienen como uno de los equipos más regulares del certamen. Por su parte, Sarmiento no logró aprovechar su localía y quedó octavo con 15 unidades, lejos de la pelea por los primeros lugares. El equipo juninense intentó reaccionar sobre el final, pero no tuvo la claridad suficiente para inquietar al arquero rival.
Manuel Lanzini abrió el marcador para el Fortín:
Francisco Pizzini estiró la ventaja en Junín:
Probables formaciones del encuentro
Sarmiento: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Vélez: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Terna arbitral de Sarmiento vs. Vélez
- Árbitro: Carlos Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Juan Pafundi
- Asistente VAR: Fernando Ariel Cruz
Sarmiento vs. Vélez: datos del partido
- Hora: 15:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Ariel Cruz
- Estadio: Eva Perón de Junín
