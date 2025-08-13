Tras frustrarse su pase, Cuti Romero tendrá un rol central en Tottenham a partir de ahora

Para Romero, será el inicio de una etapa distinta: con el brazalete en el brazo y el objetivo de liderar un equipo que sueña con pelear en todos los frentes. Aunque el pase al Atlético quedó en el camino, el Cuti enfrenta un desafío igual de grande: consolidarse como referente de un club histórico en Inglaterra, asumir la responsabilidad que implica ser capitán y demostrar que su nombre puede quedar grabado en la historia de los “Spurs” con títulos y actuaciones memorables.

PSG vs Tottenham, por la Supercopa de Europa

El Bluenergy Stadium de Údine, en Italia, será testigo este miércoles de un cruce de alto voltaje entre dos potencias del fútbol europeo: Paris Saint-Germain (PSG) y Tottenham Hotspur, quienes buscarán levantar la Supercopa de Europa y arrancar la temporada con un trofeo en sus vitrinas.

El encuentro comenzará a las 16. El árbitro portugués Joao Pinheiro será el encargado de impartir justicia, acompañado en el VAR por los alemanes Marco Fritz y Bastian Dankert, junto al francés Jérome Brisard.