Tras frustrarse su pase, Cuti Romero tendrá un rol central en Tottenham a partir de ahora
El defensor argentino, que había manifestado su deseo de jugar en LaLiga, asumirá el liderazgo del equipo inglés. Hoy, a por la Supercopa de Europa.
La temporada 2025/2026 se perfilaba como el momento ideal para que Cristian “Cuti” Romero concretara un cambio importante en su carrera. El central cordobés, campeón del mundo con la Selección Argentina, había expresado públicamente su interés por dar el salto de la Premier League a LaLiga, y los rumores lo situaban muy cerca del Atlético Madrid.
Sin embargo, las negociaciones con el conjunto español no prosperaron debido a diferencias económicas, lo que terminó por cerrar la posibilidad de sumarse a la legión argentina del Colchonero. Lejos de desanimarse, Romero realizó la pretemporada con el Tottenham Hotspur y afrontará un nuevo desafío: ser el capitán del equipo.
La salida de Heung-Min Son hacia el LAFC dejó vacante la cinta, y el argentino fue elegido para asumir el liderazgo dentro y fuera de la cancha. “Convertirme en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Vine aquí con el sueño de dejar mi huella ganando un título, y voy a luchar por eso”, expresó el defensor en sus redes sociales.
El primer gran reto llegará este miércoles 13 de agosto, cuando Tottenham dispute la Supercopa de Europa ante el poderoso París Saint-Germain (PSG), vigente campeón de la Champions League. El encuentro se jugará en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, y marcará la edición número 50 del certamen.
Los “Spurs” llegan tras consagrarse en la Europa League al vencer al Manchester United y buscarán sumar un nuevo trofeo internacional. Apenas unos días después, el sábado 16 de agosto, debutarán en la Premier League 2025/2026 frente al Burnley, en el Tottenham Stadium de Londres.
Para Romero, será el inicio de una etapa distinta: con el brazalete en el brazo y el objetivo de liderar un equipo que sueña con pelear en todos los frentes. Aunque el pase al Atlético quedó en el camino, el Cuti enfrenta un desafío igual de grande: consolidarse como referente de un club histórico en Inglaterra, asumir la responsabilidad que implica ser capitán y demostrar que su nombre puede quedar grabado en la historia de los “Spurs” con títulos y actuaciones memorables.
PSG vs Tottenham, por la Supercopa de Europa
El Bluenergy Stadium de Údine, en Italia, será testigo este miércoles de un cruce de alto voltaje entre dos potencias del fútbol europeo: Paris Saint-Germain (PSG) y Tottenham Hotspur, quienes buscarán levantar la Supercopa de Europa y arrancar la temporada con un trofeo en sus vitrinas.
El encuentro comenzará a las 16. El árbitro portugués Joao Pinheiro será el encargado de impartir justicia, acompañado en el VAR por los alemanes Marco Fritz y Bastian Dankert, junto al francés Jérome Brisard.
