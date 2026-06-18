Tras plantarse ante los medios, Corea del Sur denunció espionaje en pleno Mundial 2026
No paran las quejas asiáticas. Ahora, un extraño incidente con un dron durante una práctica cerrada volvió a encender las alarmas en la concentración.
La Selección de Corea del Sur atraviesa días de máxima tensión en el Mundial 2026. Lo que comenzó como un conflicto entre los futbolistas y algunos periodistas de su país terminó derivando en una decisión contundente del plantel: cortar toda relación con los medios surcoreanos más allá de las obligaciones protocolares establecidas por FIFA.
El detonante fue la difusión de comentarios despectivos dirigidos a Heung-min Son, capitán y principal referente del equipo, que fueron captados por un micrófono abierto durante la cobertura de la Copa del Mundo. El episodio ocurrió en Guadalajara, ciudad donde el conjunto asiático instaló su centro de operaciones para disputar el torneo. Allí, dos periodistas fueron escuchados mientras realizaban burlas relacionadas con el servicio militar que debió afrontar el delantero a lo largo de su carrera.
La situación generó un fuerte malestar puertas adentro y provocó una reacción inmediata del grupo, que decidió cerrar filas en defensa de su líder y reducir al mínimo el contacto con los medios de comunicación de su país. Cuando parecía que el conflicto comenzaba a estabilizarse, un nuevo incidente alteró la tranquilidad de la delegación.
No es Medio Oriente: en Corea del Sur derribaron un dron antes del partido ante México
Durante una práctica a puertas cerradas en el complejo deportivo Verde Valle, los encargados de seguridad detectaron la presencia de un dron que sobrevolaba el predio sin autorización. El aparato fue localizado mientras los futbolistas realizaban los movimientos previos al entrenamiento formal, por lo que rápidamente se activó un protocolo especial para neutralizar cualquier posible intento de espionaje.
Según informó la Federación de Fútbol de Corea (KFA), efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que custodiaban el lugar intervinieron de inmediato. A través de un grupo especializado en tecnología antidrones lograron bloquear el sistema de navegación del dispositivo y hacerlo descender fuera del perímetro del campo de entrenamiento. Sin embargo, cuando los responsables de la investigación llegaron al sitio donde había caído, el aparato ya había desaparecido.
La propia federación explicó que dos hombres extranjeros, señalados como posibles operadores del dron, escaparon del lugar antes de ser identificados. No obstante, las cámaras de seguridad instaladas alrededor del complejo registraron imágenes de ambos individuos, material que ya se encuentra en manos de las autoridades encargadas de la investigación. Además, el caso fue reportado a FIFA y se solicitó la apertura de una causa para determinar quiénes estuvieron detrás del vuelo ilegal.
El entrenador Hong Myung-bo también se refirió al episodio y buscó llevar tranquilidad respecto a la preparación del equipo. “En el entrenamiento me enteré de que sucedió algo con un dron. Afortunadamente fue antes de que comenzáramos el entrenamiento táctico. No se vio muy afectado nuestro entrenamiento, pero es muy lamentable”, expresó.
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