Tras plantarse ante los medios, Corea del Sur denunció espionaje en pleno Mundial 2026

Según informó la Federación de Fútbol de Corea (KFA), efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que custodiaban el lugar intervinieron de inmediato. A través de un grupo especializado en tecnología antidrones lograron bloquear el sistema de navegación del dispositivo y hacerlo descender fuera del perímetro del campo de entrenamiento. Sin embargo, cuando los responsables de la investigación llegaron al sitio donde había caído, el aparato ya había desaparecido.

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La propia federación explicó que dos hombres extranjeros, señalados como posibles operadores del dron, escaparon del lugar antes de ser identificados. No obstante, las cámaras de seguridad instaladas alrededor del complejo registraron imágenes de ambos individuos, material que ya se encuentra en manos de las autoridades encargadas de la investigación. Además, el caso fue reportado a FIFA y se solicitó la apertura de una causa para determinar quiénes estuvieron detrás del vuelo ilegal.

El entrenador Hong Myung-bo también se refirió al episodio y buscó llevar tranquilidad respecto a la preparación del equipo. “En el entrenamiento me enteré de que sucedió algo con un dron. Afortunadamente fue antes de que comenzáramos el entrenamiento táctico. No se vio muy afectado nuestro entrenamiento, pero es muy lamentable”, expresó.