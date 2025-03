Tras ser absuelto, Dani Alves será padre: el emotivo anuncio de Joana Sanz

Sin embargo, la vida le presentó un duro desafío cuando, a pesar de decidir ser madre, enfrentó numerosos obstáculos médicos. La modelo reveló que debió someterse a dos tratamientos de fertilización in vitro (FIV), sufrió tres pérdidas y enfrentó una cirugía de trompas, además de lidiar con el diagnóstico de endometriosis.

Dani Alves Joana Sanz

A pesar de tener embriones en perfecto estado, los intentos por quedar embarazada fueron en vano, lo que le provocó una frustración constante. “Estoy acostumbrada a que con esfuerzo y perseverancia consigo lo que me proponga, pero esto no va así querida”, reflexionó, visibilizando el dolor de no lograr el ansiado embarazo.

Además de la lucha médica, Joana también compartió el dolor emocional que significó perder a su madre hace dos años, lo que profundizó su sensación de soledad. Sin embargo, destacó que siente que su mamá le envió esta bendición desde el cielo: “Para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta”.

El anuncio llegó acompañado de una reflexión sincera y esperanzadora, donde Joana confesó que aún no puede creerlo y que el miedo a perder el embarazo sigue presente en cada control médico. No obstante, el latido del corazón de su bebé representa para ella una razón para seguir adelante con fuerza y optimismo.

Dani Alves, quien recientemente fue absuelto del delito que lo mantuvo bajo prisión preventiva, no se ha pronunciado aún sobre la noticia, pero se espera que en los próximos días el futbolista también comparta su emoción por la llegada de su primer hijo con Joana.