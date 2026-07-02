Tuchel encendió las alarmas antes del cruce con México: "No podemos adaptarnos a..."

Si bien el seleccionado europeo realizó parte de su preparación en Florida para aclimatarse a las altas temperaturas que se viven durante el torneo, Tuchel explicó que ese trabajo no alcanza para compensar el efecto de la altitud. "Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México", insistió.

El Estadio Ciudad de Mexico apagó sus luces e invitó a la afición a iluminarlo con sus celulares con ‘El Próximo Viernes’ de fondo.



Piel chinita, carajo. pic.twitter.com/vSVfiUDHAs — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) July 1, 2026

A pesar de las dificultades que anticipó, el entrenador también dejó en claro que afronta este compromiso con entusiasmo. Consideró que disputar un partido mundialista en el histórico escenario mexicano representa una experiencia única para cualquier futbolista y entrenador. "Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca", afirmó, resaltando el valor simbólico de un estadio que forma parte de la historia grande del fútbol.

Además del contexto actual, el choque tendrá un fuerte componente histórico para Inglaterra. Será la primera vez en cuatro décadas que el seleccionado británico dispute un encuentro mundialista en el Estadio Azteca. La última presentación allí ocurrió durante los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Argentina eliminó a los ingleses por 2-1 en uno de los partidos más recordados de todos los tiempos gracias a los inolvidables goles de Diego Armando Maradona, con la célebre "Mano de Dios" y el posterior "Gol del Siglo".