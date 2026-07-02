Tuchel encendió las alarmas antes del cruce con México: "No podemos adaptarnos a..."
El entrenador de Inglaterra reconoció que el Estadio Azteca representará un desafío extra para su equipo en los octavos de final del Mundial 2026.
Inglaterra ya tiene la mirada puesta en el trascendental duelo frente a México por los octavos de final del Mundial 2026, pero Thomas Tuchel sabe que el desafío no será únicamente futbolístico. En la previa del encuentro, el entrenador de Los Tres Leones advirtió que las condiciones geográficas del Estadio Azteca pueden transformarse en un factor determinante para el desarrollo del partido y reconoció que su seleccionado llegará con una clara desventaja respecto del equipo anfitrión.
Luego de la victoria frente a República Democrática del Congo, el técnico alemán analizó el escenario que encontrará su equipo en la capital mexicana y fue contundente al hablar sobre la dificultad que representa competir a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. "No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días", sostuvo durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.
Para Tuchel, el problema no pasa únicamente por el esfuerzo físico que demandará el partido, sino por la imposibilidad de preparar al plantel para un contexto tan particular en un lapso tan corto. Los europeos apenas dispondrán de tres jornadas de trabajo antes de afrontar el compromiso y, según explicó el entrenador, ese tiempo resulta insuficiente para generar una adaptación fisiológica que permita neutralizar el efecto de la altura.
"Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío y seguro habrá más obstáculos", agregó. El Estadio Azteca, ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, suele representar una fortaleza para el local debido a que sus futbolistas están acostumbrados a competir regularmente en esas condiciones. Esa diferencia puede influir especialmente en la resistencia física y en la recuperación durante el partido, un aspecto que preocupa al cuerpo técnico inglés.
Si bien el seleccionado europeo realizó parte de su preparación en Florida para aclimatarse a las altas temperaturas que se viven durante el torneo, Tuchel explicó que ese trabajo no alcanza para compensar el efecto de la altitud. "Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México", insistió.
A pesar de las dificultades que anticipó, el entrenador también dejó en claro que afronta este compromiso con entusiasmo. Consideró que disputar un partido mundialista en el histórico escenario mexicano representa una experiencia única para cualquier futbolista y entrenador. "Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca", afirmó, resaltando el valor simbólico de un estadio que forma parte de la historia grande del fútbol.
Además del contexto actual, el choque tendrá un fuerte componente histórico para Inglaterra. Será la primera vez en cuatro décadas que el seleccionado británico dispute un encuentro mundialista en el Estadio Azteca. La última presentación allí ocurrió durante los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Argentina eliminó a los ingleses por 2-1 en uno de los partidos más recordados de todos los tiempos gracias a los inolvidables goles de Diego Armando Maradona, con la célebre "Mano de Dios" y el posterior "Gol del Siglo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario