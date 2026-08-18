Cerro Porteño vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
En el duelo de ida, disputado en Brasil, quedaron a mano tras igualar 1-1. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Mirassol y Liga de Quito. Los detalles en la nota.
Cerro Porteño y Palmeiras se enfrentan este miércoles, desde las 19, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro tendrá lugar en el estadio La Nueva Olla de Paraguay, donde ambos buscarán quedarse con una serie que está abierta luego del 1-1 registrado en Brasil.
El conjunto paraguayo llega a esta definición con la ventaja de jugar como local y después de haber realizado una destacada fase de grupos: terminó primero del Grupo F con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.
Por su parte, Palmeiras finalizó segundo en la misma zona con 11 unidades, tras cosechar tres triunfos, dos empates y una derrota. El equipo brasileño también mostró un buen rendimiento ofensivo, con 10 goles a favor y cinco en contra, aunque no pudo superar al conjunto paraguayo en ninguno de los dos cruces de la fase de grupos.
En el partido de ida de los octavos de final, disputado en Brasil, el "Verdão" se puso en ventaja con un gol de José Manuel "Flaco" López, pero el elenco comandado por Ariel Holan consiguió el empate en los minutos finales gracias al gol en contra del arquero Carlos Miguel.
El ganador de esta serie se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Mirassol y Liga de Quito, que en el duelo de ida también igualaron 1-1 en Brasil.
Formaciones de Cerro Porteño vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Alexander Barboza, Piquerez; Allan, Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Lucas Evangelista; Jhon Arias, Vitor Roque y Flaco López. DT: Abel Ferreira.
- Cerro Porteño: Martín Roffo; Lucas Quintana, Gustavo Velázquez, Marcelo Chaparro, Alan Cañete; Jorge Morel, Alexis Gamarra, César Bobadilla, Fabricio Domínguez, Cecilio Domínguez; Pablo Vegetti. DT: Ariel Holan.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: La Nueva Olla.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Héctor Paletta.
TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
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