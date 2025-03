Un hincha de Boca sorprendió en la llegada de River y se sacó una foto con Marcelo Gallardo

Un hincha de Boca sorprendió en la llegada de River a Buenos Aires y se sacó una foto con Marcelo Gallardo

Qué dijo Marcelo Gallardo tras la derrota ante Talleres en la Supercopa Internacional

Las cámaras de televisión lo captaron luego, sin su medalla, observando la premiación de los cordobeses a la distancia. En la conferencia posterior, fue contundente al analizar la derrota: “No hay excusas hoy. Tuvimos tres obstáculos: primero, el rival; segundo, el clima; y tercero, nosotros mismos. No encontramos la energía para afrontar este tipo de finales”.

Sobre el rendimiento del equipo, reconoció que no fue el inicio de año esperado: “Es demasiado prematuro para generar dudas, pero necesitamos resolver situaciones con otra preponderancia. Tenemos que atravesar este momento y encontrar soluciones”.

Además, dejó en claro que no piensa claudicar en su idea: “Cuando las cosas no salen, hay que seguir insistiendo. No podemos meternos en un pozo negativo porque será más difícil salir. Hoy no estamos representando lo que queremos para nuestra gente. Pero esto recién empieza y todavía tenemos tiempo para mejorar”.