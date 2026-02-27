Un ídolo en la tribuna: Lautaro Acosta estuvo en el Maracaná para ver a Lanús campeón
El histórico delantero acompañó al plantel como un hincha más en la final ante Flamengo. Desde la tribuna celebró la obtención de la Recopa Sudamericana.
Mientras Lanús escribía una de las páginas más importantes de su historia en el Maracaná, un referente del club seguía cada jugada desde la tribuna. Lautaro Acosta, símbolo granate y parte fundamental de distintas etapas exitosas, dijo presente en Río de Janeiro para alentar como un simpatizante más en la final ante Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026.
Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. En los videos se lo ve caminando con tranquilidad entre los hinchas hasta que es reconocido. A partir de ese momento, la escena se transforma en un pequeño festejo anticipado: saludos, abrazos y cánticos acompañaron su presencia en uno de los sectores destinados al público visitante.
El encuentro tuvo todos los condimentos de una final inolvidable. Bajo una lluvia intensa y en un estadio mítico como el Maracaná, el equipo de Mauricio Pellegrino resistió y golpeó en los momentos justos. Tras caer 2-1 en los 90 minutos reglamentarios -con goles de Giorgian de Arrascaeta y Jorginho para el local y Rodrigo Castillo para Lanús- la serie se extendió al tiempo suplementario.
Allí apareció la épica. José María Canale conectó de cabeza a los 118 minutos y desató la locura granate. Poco después, Dylan Aquino sentenció la historia en el 120+2. “Jugaba de niño en la PlayStation y decía: íun día voy a hacer un gol en el Maracaná!”, expresó Canale tras el partido. “No nos achicamos ante nadie”.
Con el 4-2 global, Lanús consiguió su primera Recopa Sudamericana y reafirmó el peso de los clubes argentinos en suelo brasileño. Desde la tribuna, Acosta celebró cada gol y compartió el festejo con los hinchas, demostrando que su vínculo con la institución trasciende el campo de juego. La postal del ídolo alentando bajo la lluvia quedó como símbolo de pertenencia en una jornada que el pueblo granate no olvidará.
