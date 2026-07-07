Un posible trueque entre dos pilotos de renombre sacude el mercado de la Fórmula 1

Además, existe un elemento contractual que fortalece la versión. De acuerdo con las informaciones publicadas por distintos medios especializados, el contrato de Verstappen con Red Bull, vigente hasta 2028, contempla una cláusula de salida. La misma podría ejecutarse si el piloto no se encuentra entre los dos primeros puestos del campeonato de pilotos, condición que actualmente se cumple, ya que ocupa la séptima posición y está lejos de la lucha por el liderazgo.

A todo esto se suma otro episodio que aumentó la tensión dentro del equipo. Está confirmado que Giampiero Lambasse, histórico ingeniero de carrera del tetracampeón mundial, continuará su carrera en McLaren a partir de 2028. Esa decisión habría generado cierta incomodidad dentro de Red Bull. Incluso el diario neerlandés De Telegraaf aseguró que, como consecuencia de esa futura salida, el ingeniero dejó de recibir determinada información técnica sensible relacionada con el desarrollo del monoplaza, una situación que tampoco habría caído bien en el entorno de Verstappen.

Las mismas publicaciones sostienen que cualquier anuncio podría producirse durante el receso veraniego del calendario, entre los Grandes Premios de Hungría y los Países Bajos. Ese período de aproximadamente un mes sin actividad suele ser escenario de negociaciones importantes, y todo indica que este año podría transformarse en uno de los más movidos de los últimos tiempos si finalmente se confirma una operación que cambiaría por completo el mapa de la Fórmula 1.