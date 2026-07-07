Un posible trueque entre dos pilotos de renombre sacude el mercado de la Fórmula 1
Versiones surgidas en distintos medios internacionales aseguran que podría producirse uno de los movimientos más impactantes de los últimos años en la máxima categoría.
El mercado de pilotos de la Fórmula 1 todavía tiene mucho camino por recorrer, pero ya comenzó a instalarse una versión que promete revolucionar el paddock. Diversos medios europeos, a los que recientemente se sumó el portal brasileño Grande Prémio, aseguran que existe la posibilidad de que se concrete un intercambio de figuras entre dos de las escuderías más importantes de la categoría.
La operación involucraría a Max Verstappen y Oscar Piastri, quienes cambiarían de equipo para iniciar un nuevo desafío en 2027. Aunque por el momento no existe una confirmación oficial, los rumores crecieron con fuerza debido al presente que atraviesan ambos pilotos.
Oscar Piastri podría salir de McLaren
En el caso del australiano, su situación en McLaren habría quedado marcada por lo ocurrido durante la temporada anterior. Después de liderar gran parte del campeonato, terminó perdiendo protagonismo dentro de la estructura británica, que apostó por Lando Norris como principal candidato al título. Esa decisión habría dejado secuelas en la relación entre el piloto y el equipo.
Según las versiones que circulan en Europa, Mark Webber, representante de Piastri, trabaja desde hace tiempo para encontrar una alternativa que le permita competir en una estructura donde tenga el respaldo absoluto y pueda ser considerado el referente principal del proyecto deportivo. Actualmente, el australiano ocupa el sexto puesto del campeonato 2026, lejos de la pelea por el título y todavía con el recuerdo de la oportunidad que dejó escapar la temporada pasada.
¿Ciclo cumplido para Max Verstappen en Red Bull?
Del otro lado aparece Verstappen, cuyo vínculo con Red Bull también atraviesa momentos de incertidumbre. El neerlandés manifestó en reiteradas ocasiones su descontento con algunos cambios reglamentarios implementados en la categoría y tampoco ocultó su preocupación por la pérdida de competitividad del equipo austríaco. Ese contexto alimentó especulaciones sobre una posible salida, incluso con la posibilidad de enfocarse en competencias de resistencia, disciplina en la que ya comenzó a participar en distintas oportunidades.
Además, existe un elemento contractual que fortalece la versión. De acuerdo con las informaciones publicadas por distintos medios especializados, el contrato de Verstappen con Red Bull, vigente hasta 2028, contempla una cláusula de salida. La misma podría ejecutarse si el piloto no se encuentra entre los dos primeros puestos del campeonato de pilotos, condición que actualmente se cumple, ya que ocupa la séptima posición y está lejos de la lucha por el liderazgo.
A todo esto se suma otro episodio que aumentó la tensión dentro del equipo. Está confirmado que Giampiero Lambasse, histórico ingeniero de carrera del tetracampeón mundial, continuará su carrera en McLaren a partir de 2028. Esa decisión habría generado cierta incomodidad dentro de Red Bull. Incluso el diario neerlandés De Telegraaf aseguró que, como consecuencia de esa futura salida, el ingeniero dejó de recibir determinada información técnica sensible relacionada con el desarrollo del monoplaza, una situación que tampoco habría caído bien en el entorno de Verstappen.
Las mismas publicaciones sostienen que cualquier anuncio podría producirse durante el receso veraniego del calendario, entre los Grandes Premios de Hungría y los Países Bajos. Ese período de aproximadamente un mes sin actividad suele ser escenario de negociaciones importantes, y todo indica que este año podría transformarse en uno de los más movidos de los últimos tiempos si finalmente se confirma una operación que cambiaría por completo el mapa de la Fórmula 1.
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