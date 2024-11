Un referente de Racing confirmó que no seguirá en el club después de diciembre

Una vez consumado el triunfo ante la "Gloria" en el Cilindro de Avellaneda, fue Leonardo Sigali quién, ante las cámaras, reveló que no seguirá en el club que le abrió las puertas hace siete años: "En lo personal, disfrutando lo último, el último mes que me queda en el club. La alegría que me dan estos muchachos de poder jugar una final. Lo luché siempre. Me toca en este último momento de mi carrera en este club”, reveló el futbolista en ESPN.