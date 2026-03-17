Gabriel Rojas podría ser convocado a la Selección para el amistoso ante Guatemala
El lateral atraviesa un gran momento en Racing y sería convocado por Scaloni para la Selección Argentina en el amistoso ante Guatemala.
Gabriel Rojas podría tener su oportunidad en la Selección Argentina tras su gran presente en Racing. El lateral sería convocado por Lionel Scaloni para el amistoso ante Guatemala, que se jugará en el país como preparación rumbo al Mundial 2026.
El gran nivel que viene mostrando el lateral en la Academia empieza a tener recompensa. El futbolista, una de las piezas más regulares del equipo de Gustavo Costas, aparece en el radar de la Selección Argentina de cara al próximo compromiso. Según trascendió, sería convocado por el entrenador para disputar el amistoso frente a Guatemala, que se jugará el martes 31 de marzo en el país. Este encuentro servirá como preparación en la recta final hacia el Mundial.
La chance surge en un contexto particular: la cancelación de la Finalissima ante la Selección de España obligó a la AFA a reorganizar el calendario y cerrar rápidamente un nuevo rival para no perder rodaje.
El encuentro frente al seleccionado dirigido por Luis Fernando Tena se jugará en territorio argentino, aunque todavía no tiene estadio confirmado. En principio, Buenos Aires aparece como la principal opción, aunque Rosario también se postula como sede. El estadio Monumental quedó descartado debido a los recitales que brindará AC/DC los días 23, 27 y 31 de marzo, lo que obliga a buscar una alternativa para albergar el partido.
Este amistoso reemplazará al duelo ante España y también modificará otros planes, ya que el encuentro previsto frente a Qatar en el marco del Qatar Football Festival 2026 fue suspendido por el conflicto bélico en la región.
El gran presente de Gabriel Rojas en Racing
Rojas viene siendo uno de los jugadores más destacados de Racing, con rendimientos sólidos tanto en defensa como en ataque. Su regularidad y despliegue lo posicionaron como una pieza clave en el esquema de Gustavo Costas.
El propio entrenador destacó su presente y expresó públicamente su deseo de verlo en la Selección Argentina. “Como los hinchas, también quiero que a Gabi Rojas lo lleven a la Selección. Se lo merece. Ojalá Dios le dé la oportunidad, es su deseo. Es un pibe bárbaro, está siempre”, aseguró.
Mientras tanto, la Scaloneta ya tiene en el horizonte este compromiso en el país y luego cerrará su preparación con una última ventana de amistosos en Estados Unidos, antes del debut mundialista previsto para el 16 de junio ante Argelia.
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