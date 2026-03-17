Gabriel Rojas podría ser convocado a la Selección para el amistoso ante Guatemala

El gran presente de Gabriel Rojas en Racing

Rojas viene siendo uno de los jugadores más destacados de Racing, con rendimientos sólidos tanto en defensa como en ataque. Su regularidad y despliegue lo posicionaron como una pieza clave en el esquema de Gustavo Costas.

El propio entrenador destacó su presente y expresó públicamente su deseo de verlo en la Selección Argentina. “Como los hinchas, también quiero que a Gabi Rojas lo lleven a la Selección. Se lo merece. Ojalá Dios le dé la oportunidad, es su deseo. Es un pibe bárbaro, está siempre”, aseguró.

Mientras tanto, la Scaloneta ya tiene en el horizonte este compromiso en el país y luego cerrará su preparación con una última ventana de amistosos en Estados Unidos, antes del debut mundialista previsto para el 16 de junio ante Argelia.