Agustín Marchesín fue operado con éxito: el parte médico oficial que sacó Boca

Sin embargo, más allá del alivio por el éxito de la operación, el panorama a futuro presenta un desafío importante. El arquero de 38 años deberá afrontar una recuperación que demandará al menos ocho meses, lo que implica que se perderá gran parte de la temporada y no podrá ser parte de la Copa Libertadores en curso.

batista marchesin

El propio futbolista expresó su angustia a través de redes sociales, dejando ver el costado emocional de una lesión de este tipo: “No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento”. Sus palabras reflejan el impacto personal que conlleva una inactividad prolongada, especialmente en la etapa final de una carrera.

Para Boca, la baja de Marchesín representa un golpe significativo en un momento clave del año. Su experiencia y liderazgo bajo los tres palos eran piezas importantes dentro del equipo. Ahora, el foco estará puesto en su rehabilitación, con la expectativa de que pueda regresar en plenitud. Mientras tanto, el club celebra el éxito de la operación y acompaña a uno de sus referentes en el inicio de un proceso largo, que exigirá paciencia, trabajo y fortaleza mental.