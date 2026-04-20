Agustín Marchesín fue operado con éxito: el parte médico oficial que sacó Boca
El arquero del Xeneize pasó por el quirófano tras la grave lesión sufrida en la Libertadores y afrontará varios meses fuera de las canchas.
En medio del envión anímico que significó la victoria en el Superclásico, Boca recibió una noticia alentadora en otro frente: Agustín Marchesín fue operado con éxito este lunes luego de la dura lesión que sufrió en la Copa Libertadores 2026. La intervención se realizó en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro y estuvo a cargo del doctor Batista, según informó el club.
El experimentado arquero había encendido todas las alarmas días atrás, durante el partido ante Barcelona de Ecuador en La Bombonera. En una jugada dentro del área, quedó tendido en el suelo con evidentes gestos de dolor. Aunque intentó reincorporarse, rápidamente comprendió la gravedad de la situación y pidió el cambio.
La escena fue impactante para sus compañeros. Uno de los primeros en acercarse fue Leandro Paredes, a quien el propio Marchesín le confirmó el diagnóstico en caliente: “Me rompí la rodilla”. La frase resumió la preocupación generalizada en el campo de juego, mientras otros futbolistas también se acercaban para acompañarlo en ese momento.
Los estudios posteriores confirmaron la peor sospecha: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. A partir de allí, se definió una intervención quirúrgica que finalmente se llevó a cabo con resultado positivo, tal como comunicó oficialmente la institución.
"Agustín Marchesín fue intervenido quirúrgicamente en el día de la fecha por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con resultado exitoso“, detalló el parte médico difundido por Boca en sus canales oficiales.
Sin embargo, más allá del alivio por el éxito de la operación, el panorama a futuro presenta un desafío importante. El arquero de 38 años deberá afrontar una recuperación que demandará al menos ocho meses, lo que implica que se perderá gran parte de la temporada y no podrá ser parte de la Copa Libertadores en curso.
El propio futbolista expresó su angustia a través de redes sociales, dejando ver el costado emocional de una lesión de este tipo: “No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento”. Sus palabras reflejan el impacto personal que conlleva una inactividad prolongada, especialmente en la etapa final de una carrera.
Para Boca, la baja de Marchesín representa un golpe significativo en un momento clave del año. Su experiencia y liderazgo bajo los tres palos eran piezas importantes dentro del equipo. Ahora, el foco estará puesto en su rehabilitación, con la expectativa de que pueda regresar en plenitud. Mientras tanto, el club celebra el éxito de la operación y acompaña a uno de sus referentes en el inicio de un proceso largo, que exigirá paciencia, trabajo y fortaleza mental.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario