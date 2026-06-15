Una canción en pleno Mundial 2026 despertó la nostalgia y convirtió a Francella en tendencia
Durante el encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil, una melodía emitida por los parlantes del estadio provocó una inmediata reacción de los espectadores argentinos.
El Mundial 2026 sigue dejando historias que trascienden lo estrictamente futbolístico. En esta oportunidad, un momento inesperado ocurrido durante el partido entre Ecuador y Costa de Marfil terminó generando una ola de comentarios en las redes sociales y tuvo como protagonista indirecto a Guillermo Francella, uno de los actores más populares de la Argentina.
La situación se produjo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia durante el segundo tiempo del encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E. Cuando el reloj marcaba 71 minutos de juego y el marcador seguía igualado sin goles, el árbitro autorizó una pausa de hidratación para que los futbolistas pudieran recuperarse de las exigentes condiciones climáticas.
Mientras los jugadores aprovechaban el descanso para recibir indicaciones y refrescarse, una canción comenzó a sonar a través de los altoparlantes del estadio. Para gran parte del público internacional fue simplemente una melodía más dentro de la ambientación del espectáculo, pero para miles de argentinos tuvo un significado completamente distinto.
Apenas se escucharon los primeros acordes, numerosos usuarios identificaron inmediatamente la música con Poné a Francella, uno de los ciclos humorísticos más exitosos de la televisión argentina. El programa, protagonizado por Guillermo Francella, se convirtió en un verdadero fenómeno durante los primeros años de la década del 2000 y dejó escenas que todavía permanecen muy presentes en la memoria colectiva.
La reacción en las redes sociales fue instantánea. En cuestión de minutos comenzaron a multiplicarse los mensajes de usuarios que aseguraban haber recordado automáticamente el ciclo humorístico al escuchar la canción. Muchos incluso comentaron que les resultó imposible separar la melodía del programa que marcó una época en la televisión abierta argentina.
Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como: “Soy yo cantando Poné a Francella”, “Lo escuché y dije: ‘Poné a Francella’”, "Puse a Francella automáticamente, no tuve opción" y “Pensé lo mismo”. Otros usuarios aportaron experiencias personales y señalaron que la canción suele escucharse con frecuencia en eventos deportivos disputados en Estados Unidos, aunque para el público argentino la asociación con Francella sigue siendo inevitable.
La viralización del momento se extendió rápidamente más allá de los fanáticos del fútbol. Videos del instante comenzaron a circular en distintas plataformas y volvieron a instalar el nombre del actor entre las principales tendencias digitales. Todo esto ocurrió sin que Francella estuviera presente en el estadio ni participara de ninguna actividad vinculada al torneo.
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