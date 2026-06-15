Una canción en pleno Mundial 2026 despertó la nostalgia y convirtió a Francella en tendencia

La reacción en las redes sociales fue instantánea. En cuestión de minutos comenzaron a multiplicarse los mensajes de usuarios que aseguraban haber recordado automáticamente el ciclo humorístico al escuchar la canción. Muchos incluso comentaron que les resultó imposible separar la melodía del programa que marcó una época en la televisión abierta argentina.

Embed - Pone a Francella

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como: “Soy yo cantando Poné a Francella”, “Lo escuché y dije: ‘Poné a Francella’”, "Puse a Francella automáticamente, no tuve opción" y “Pensé lo mismo”. Otros usuarios aportaron experiencias personales y señalaron que la canción suele escucharse con frecuencia en eventos deportivos disputados en Estados Unidos, aunque para el público argentino la asociación con Francella sigue siendo inevitable.

La viralización del momento se extendió rápidamente más allá de los fanáticos del fútbol. Videos del instante comenzaron a circular en distintas plataformas y volvieron a instalar el nombre del actor entre las principales tendencias digitales. Todo esto ocurrió sin que Francella estuviera presente en el estadio ni participara de ninguna actividad vinculada al torneo.