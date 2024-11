Una estrella de la MLS anunció que se irá de su equipo y se postuló en Boca: "Es un sueño"

También reveló que su hijo es uno de los que más ilusionado está con la idea de que regrese al club. “Mi hijo me dijo ‘vamos, vamos, vamos’, así que hay mucha ilusión en la familia", confesó el mediocampista. “Ojalá algún día pueda volver, si no seguiré alentando a Boca, como un fanático más”, añadió.

luciano acosta.jpg

Acosta dejó claro que su salida de Cincinnati no fue abrupta, sino que considera que ha cumplido un ciclo en la MLS y ahora busca nuevos desafíos. A pesar de las especulaciones, el jugador explicó que aún no ha hablado con la dirigencia de Boca ni con el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago, pero que no cerraba las puertas a un regreso.

Luciano Acosta, una de las figuras de la MLS que quiere jugar en Boca

Acosta jugó en Boca entre 2013 y 2015, antes de dar el salto a Estudiantes de La Plata y luego iniciar su carrera en la MLS. Durante su tiempo en el fútbol estadounidense, se destacó con Cincinnati, acumulando más de 150 partidos y 54 goles.

De regresar, podría sumarse a un equipo que ya tiene a figuras de renombre como Edinson Cavani y Marcos Rojo. Sin embargo, el futuro de su fichaje dependerá de las necesidades que Gago considere para la plantilla y de cómo se resuelvan las negociaciones en el mercado de pases.

Embed "SIEMPRE ES UN SUEÑO JUGAR EN BOCA, YO ME FUI DE MUY CHICO Y ES UNA ESPINA QUE TENGO. MI HIJO ME PIDE QUE VUELVA"



¿Te gustaría verlo a Luciano Acosta en el Xeneize?



#DisneyPlus | #ESPNF3 pic.twitter.com/SiixvKEGSR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2024