Una Selección cambia de DT en medio del Mundial 2026: vuelve un viejo conocido de Argentina

El tiempo para trabajar será mínimo. En caso de concretarse oficialmente su desembarco, Renard dispondrá de apenas unos pocos entrenamientos para transmitir conceptos y preparar al equipo de cara al compromiso frente a Japón, programado para el 21 de junio. Ese encuentro aparece como determinante para las aspiraciones tunecinas, ya que una nueva derrota podría significar una eliminación anticipada.

La pronta revancha de Hervé Renard, que había sido echado de Arabia Saudita en abril

La situación también le ofrece una oportunidad inesperada al entrenador francés. Renard había quedado desvinculado de Arabia Saudita en abril de este año, apenas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo. Aquella salida parecía dejarlo sin participación en la máxima competencia internacional, pese a haber trabajado en un proceso clasificatorio exitoso.

herve renard

Ahora, el fútbol le presenta una segunda oportunidad. Su posible llegada a Túnez le permitiría regresar al escenario más importante del planeta y demostrar nuevamente sus capacidades en el ámbito de las selecciones. Además, su nombre tiene un recuerdo especial para los argentinos debido a que estuvo vinculado al histórico triunfo saudita sobre la Albiceleste en Qatar 2022.

Mientras se aguarda la confirmación oficial, el movimiento ya genera repercusión en todo el Mundial. La presión es enorme y la dirigencia decidió apostar por una solución de impacto para intentar revertir un comienzo muy complicado. Renard aparece como el elegido para encabezar esa misión y tendrá la responsabilidad de rescatar a un equipo golpeado que necesita reaccionar de inmediato para seguir soñando con avanzar de ronda.