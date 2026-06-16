Una Selección cambia de DT en medio del Mundial 2026: vuelve un viejo conocido de Argentina
Tras la contundente derrota sufrida en el debut ante Suecia, la federación tunecina decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi y avanzó por la contratación de Hervé Renard.
El Mundial 2026 apenas transita sus primeros días de competencia, pero ya entregó una de las noticias más impactantes fuera del campo de juego. La Federación Tunecina de Fútbol (FTF) tomó una drástica decisión luego de la dura caída por 5-1 frente a Suecia en el debut y resolvió finalizar de manera inmediata el ciclo de Sabri Lamouchi al frente del seleccionado nacional.
La goleada sufrida en la primera jornada generó una fuerte repercusión dentro del país africano. Las expectativas eran mucho más elevadas para una selección que aspiraba a competir por un lugar en la siguiente ronda, pero el rendimiento mostrado en el estreno estuvo muy lejos de lo esperado. La diferencia reflejada en el marcador terminó acelerando una determinación que sorprendió incluso dentro del propio ambiente futbolístico.
Si bien no es una situación inédita que un entrenador sea despedido durante una Copa del Mundo, lo que llama la atención es la rapidez con la que se produjo el movimiento y, sobre todo, el nombre elegido para ocupar el cargo. Según trascendió en distintos medios especializados, el apuntado para asumir el desafío es Hervé Renard, un técnico con amplia experiencia internacional y reconocido por su capacidad para conducir seleccionados nacionales.
La llegada del entrenador francés representaría un hecho poco habitual en la historia de los Mundiales. En lugar de recurrir a un integrante del cuerpo técnico ya instalado en la concentración, Túnez optaría por incorporar a un nuevo conductor en pleno desarrollo del torneo, una medida que refleja la urgencia por modificar el rumbo deportivo antes de que sea demasiado tarde.
El tiempo para trabajar será mínimo. En caso de concretarse oficialmente su desembarco, Renard dispondrá de apenas unos pocos entrenamientos para transmitir conceptos y preparar al equipo de cara al compromiso frente a Japón, programado para el 21 de junio. Ese encuentro aparece como determinante para las aspiraciones tunecinas, ya que una nueva derrota podría significar una eliminación anticipada.
La pronta revancha de Hervé Renard, que había sido echado de Arabia Saudita en abril
La situación también le ofrece una oportunidad inesperada al entrenador francés. Renard había quedado desvinculado de Arabia Saudita en abril de este año, apenas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo. Aquella salida parecía dejarlo sin participación en la máxima competencia internacional, pese a haber trabajado en un proceso clasificatorio exitoso.
Ahora, el fútbol le presenta una segunda oportunidad. Su posible llegada a Túnez le permitiría regresar al escenario más importante del planeta y demostrar nuevamente sus capacidades en el ámbito de las selecciones. Además, su nombre tiene un recuerdo especial para los argentinos debido a que estuvo vinculado al histórico triunfo saudita sobre la Albiceleste en Qatar 2022.
Mientras se aguarda la confirmación oficial, el movimiento ya genera repercusión en todo el Mundial. La presión es enorme y la dirigencia decidió apostar por una solución de impacto para intentar revertir un comienzo muy complicado. Renard aparece como el elegido para encabezar esa misión y tendrá la responsabilidad de rescatar a un equipo golpeado que necesita reaccionar de inmediato para seguir soñando con avanzar de ronda.
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