Uruguay y Cabo Verde romperán un récord histórico en el Mundial 2026
Uruguay y Cabo Verde protagonizarán uno de los partidos más importantes de la fase de grupos de la competencia y sorprendieron con un dato histórico.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue entregando historias curiosas y una de ellas se dará este domingo desde las 19, cuando Uruguay y Cabo Verde se enfrenten por la segunda fecha del Grupo H. Más allá de lo futbolístico, el encuentro romperá una marca inédita en la historia del torneo.
Es que la Celeste y los Tiburones Azules protagonizarán el partido entre selecciones con menor población total en toda la historia de los Mundiales. Entre ambos países suman casi 4 millones de habitantes, una cifra bajísima para una competencia de semejante magnitud.
Uruguay cuenta con una población apenas inferior a los 3.500.000 habitantes y llega a este torneo con el peso de su historia: fue campeón del mundo en 1930 y 1950 y sigue siendo una de las selecciones más tradicionales del fútbol sudamericano.
Cabo Verde, la sorpresa del Grupo H del Mundial 2026
Del otro lado estará Cabo Verde, que disputa la primera Copa del Mundo de su historia y ya se convirtió en una de las grandes sorpresas de la fase de grupos. El conjunto africano tiene una población cercana a los 530.000 habitantes, de los cuales alrededor de 120.000 viven en Praia, su capital. En su estreno, los caboverdianos dieron el golpe al empatar ante España, uno de los grandes candidatos al título, y dejaron en claro que no llegaron al Mundial solo para participar. Ahora irán por otro batacazo frente a Uruguay, en un duelo que además puede empezar a marcar el destino de ambos en el Grupo H.
La Celeste, por su parte, viene de igualar 1-1 con Arabia Saudita en el debut, un resultado que dejó todo completamente abierto en la zona. De hecho, tras la primera fecha, los cuatro seleccionados del grupo suman un punto: Uruguay, Cabo Verde, España y Arabia Saudita.
Con ese escenario, el choque entre uruguayos y caboverdianos no solo tendrá valor por la pelea deportiva en busca de la clasificación, sino también por el récord estadístico que quedará grabado en la historia de los Mundiales.
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