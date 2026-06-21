Uruguay y Cabo Verde romperán un récord histórico en el Mundial 2026

La Celeste, por su parte, viene de igualar 1-1 con Arabia Saudita en el debut, un resultado que dejó todo completamente abierto en la zona. De hecho, tras la primera fecha, los cuatro seleccionados del grupo suman un punto: Uruguay, Cabo Verde, España y Arabia Saudita.

Con ese escenario, el choque entre uruguayos y caboverdianos no solo tendrá valor por la pelea deportiva en busca de la clasificación, sino también por el récord estadístico que quedará grabado en la historia de los Mundiales.