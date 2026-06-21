Joaquín Levinton le llevó flores a Mirtha Legrand, ella le pidió un brillante y la mesa estalló

“Algo así... No hablo de mi vida privada porque después la gente chimenta”, respondió el cantante. Al escuchar que no quería dar más detalles, Mirtha aprovechó para bromear: “Te levantás y te vas de acá”, dijo entre risas, generando un divertido momento entre todos los integrantes de la mesa.

El intercambio rápidamente llamó la atención de los espectadores, ya que combinó dos momentos muy propios de la noche: la espontaneidad de Mirtha para preguntar sin rodeos y el particular sentido del humor de Levinton para responder sin perder la sonrisa.