Joaquín Levinton le llevó flores a Mirtha Legrand, ella le pidió un brillante y la mesa estalló
El líder de Turf llegó a la “mesaza” con un detalle para la conductora, que se mostró feliz por el gesto, pero ella fue por más.
Mirtha Legrand volvió a reunir a grandes figuras en su clásica cena de los sábados por la noche. En la emisión del 20 de junio de El Trece, la conductora recibió a Guido Kaczka, Soledad Villamil, Claudia Fontán y Joaquín Levinton, quien sorprendió desde el comienzo con un detalle especial para la anfitriona: un enorme ramo de flores.
El gesto del cantante de Turf hizo que Mirtha se mostrara muy contenta y agradecida. A partir de ese momento, Claudia Fontán destacó la importancia de ese tipo de detalles y comentó, entre risas, que un caballero siempre queda bien cuando llega a un lugar con un ramo de flores o bombones.
La frase provocó una respuesta inesperada de la conductora, que fiel a su estilo agregó: “O un brillante también”. Ante la ocurrencia de Mirtha, Levinton respondió sonriente: “La próxima”.
La pregunta sin filtro de Mirtha Legrand a Joaquín Levinton
Con el correr de la noche, la conductora comenzó a indagar en distintos aspectos de la vida de sus invitados y no dejó pasar la oportunidad de preguntarle al músico por su presente sentimental.
Mirándolo directamente, Mirtha lanzó una de sus clásicas preguntas al hueso: “¿Tenés novia, estás de novio?”. Sorprendido, Levinton hizo una pausa antes de contestar y decidió mantener cierta reserva sobre el tema.
“Algo así... No hablo de mi vida privada porque después la gente chimenta”, respondió el cantante. Al escuchar que no quería dar más detalles, Mirtha aprovechó para bromear: “Te levantás y te vas de acá”, dijo entre risas, generando un divertido momento entre todos los integrantes de la mesa.
El intercambio rápidamente llamó la atención de los espectadores, ya que combinó dos momentos muy propios de la noche: la espontaneidad de Mirtha para preguntar sin rodeos y el particular sentido del humor de Levinton para responder sin perder la sonrisa.
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