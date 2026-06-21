 Playas de Uruguay: el destino ideal para descansar y desconectarse de la rutina

Entre sus principales atractivos sobresalen playas como La Balconada y Los Botes, que en esta época se disfrutan sin aglomeraciones y con mayor libertad. Las extensas franjas de arena invitan a caminar sin prisa, mientras que la oferta gastronómica y turística se vuelve más conveniente, combinando buenos precios con un entorno natural cuidado dentro del circuito de Uruguay turismo.

El clima templado acompaña durante gran parte del día, con condiciones ideales para actividades al aire libre. A esto se suma la brisa del mar, que aporta frescura constante, sobre todo al atardecer. Por eso, conviene llevar abrigo para aprovechar también las noches, que invitan al descanso y a disfrutar del paisaje en un ambiente de total tranquilidad.

Cómo llegar desde la frontera y cuáles son las playas más recomendadas

Llegar a La Paloma desde Montevideo implica un viaje en auto de aproximadamente dos horas y media. El recorrido habitual dentro del turismo en Uruguay comienza por la Ruta Interbalnearia hasta el empalme con la Ruta 9, continúa hacia la ciudad de Rocha y finalmente se toma la Ruta 15 hasta el destino. Desde Brasil, el acceso se realiza por la BR 471 hasta el Chuy, para luego seguir por la Ruta 9 y la Ruta 15.

En el caso de quienes viajan desde Buenos Aires, existen servicios diarios de barco hacia el Puerto de Colonia. Desde allí, el traslado continúa en ómnibus hacia Montevideo o Punta del Este, con la posibilidad de contratar paquetes combinados, y luego seguir el trayecto por tierra hasta La Paloma.

Ubicada en el Cabo Santa María, la localidad cuenta con un puerto de ultramar y otro pesquero, lo que la convierte en un punto atractivo para quienes disfrutan de la pesca. En su centro se concentra la actividad comercial y turística, con restaurantes, supermercados, farmacias, inmobiliarias, heladerías, servicios de información turística, bancos y un centro cultural donde se realizan eventos y encuentros, consolidando su perfil dentro del circuito de Uruguay turismo.