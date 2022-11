Video: la canción de Uruguay para el Mundial contra Argentina, Chile y Brasil

“No soy porteño porque yo no me la creo. No soy brazuca porque no soy pizarrero. Nosotros somos orientales de Uruguay, los tres millones que no te querés cruzar”, dice la canción al principio.

En referencia a la Selección argentina recuerdan la obtención de la Copa América 2011: “A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa, con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona. Y la Celeste en Buenos Aires fue campeona”.

Sobre la Selección de Brasil mencionan: “Qué más decirle a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros. Imaginate qué traumados los dejamos, que hasta el color de camiseta les cambiamos”.

Los chilenos, pese a no haber clasificado al Mundial, también tienen su dedicatoria en la canción de Uruguay: “Y si seguimos con países agrandados, vaya un saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo, si sos chileno no podés hablar de fútbol”.

La canción de Uruguay: letra completa

seleccion uruguay

No soy porteño porque yo no me la creo.

No soy brazuca porque no soy pizarrero.

Nosotros somos orientales de Uruguay,

los tres millones que no te querés cruzar

A la Argentina le ganamos varias veces,

de visitante, en su copa, con su gente.

Estaba Messi, estaba Diego Maradona.

Y la Celeste en Buenos Aires fue campeona.

Qué más decirle a los amigos brasileros,

que hasta empatando de local eran primeros.

Imaginate qué traumados los dejamos,

que hasta el color de camiseta les cambiamos

Y si seguimos con países agrandados,

vaya un saludo para los más fracasados

Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo,

si sos chileno no podés hablar de fútbol.