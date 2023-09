Valentín Barco: "Tenemos la misma ilusión que el hincha por la Copa Libertadores"

"Influye tener a un arquero como Sergio Romero para los penales. Siempre nos dice cuántos va a atajar, nos da confianza. Tenemos que meterlos porque sabemos que ataja algunos", valoró el juvenil de 19 años.

Además, el ahora mediocampista sostuvo que "nunca" se pone nervioso dentro de la cancha y que cuando le tocó patear en la tanda de penales contra Nacional de Uruguay no pensó en "el momento".

valentin barco penal 2.jpg

La Copa Libertadores, la ilusión de Barco y todo Boca

Sin obviar el partido de mañana contra Lanús, por la Copa de la Liga Profesional, el Colo Barco insistió en que el "objetivo" es la Libertadores, aunque reparó en que "está el choque de mañana que es importante para seguir en la pelea".

"Las sensaciones dentro de la cancha contra Defensa y Justicia era que estábamos dominando, tuvimos las chances pero no convertimos y ahí comenzaron las dudas. Nos pasó diferente contra otros rivales", analizó.

Barco también se refirió al Superclásico con River, que tendrá lugar el 1 de octubre en La Bombonera a las 14, en medio del ida y vuelta con Palmeiras, y adelantó que saben que "puertas adentro" tienen que ganar "todo lo que está en juego".

Barco recordó su origen humilde y los esfuerzos de pequeño

En cuanto a su origen y trayectoria, Barco recordó que las Inferiores las hizo "siempre" con su mamá llevándolo en un Renault 12 desde la escuela y le agradeció el "apoyo total" que le brindaron ella y a su papá.

"Lo que hizo mi familia es difícil. Si no tenía la oportunidad que me dieron, no llegaba acá. Se los voy a devolver con mucho cariño y compartiendo todo lo logrado. Es imposible devolver tanto amor. Mi sueño y el de mi familia era que algún día juegue en Boca", rememoró.

"Mi papá me dijo: 'El día que te vea jugar en Boca ya me puedo morir tranquilo'. El día que me subieron a Primera División fue una locura", se emocionó el juvenil en el cierre del diálogo con el canal boquense.

barco.jpg

Mirá la entrevista completa a Valentín Barco

Entrevista EXCLUSIVA con Valentin "Colo" Barco en vivo - ESTO ES BOCA PREDIO