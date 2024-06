La increíble anécdota detrás de la foto viral de Valentín Carboni y Lionel Messi

Con este panorama, en las redes sociales se hicieron eco a las declaraciones del 10 e hicieron tendencia al pibe surgido de las Inferiores de Lanús y junto con ello se viralizó la foto del chico con Messi en 2016 en la que comentó: "Con el mejor del mundo, mi ídolo".

El detrás de la historia de la foto entre Valentín Carboni y Lionel Messi

Como si fuera escrito para una película, la foto se logró gracias a Rodrgio Acosta, hermano de Lautaro, el reconocido futbolista de Lanús y, paralelamente, gran amigo de Ezequiel Carboni, exentrenador del Grante y padre de Valentín. En 2017, cuándo era ayudante de capo en la Reserva del club del Sur y formador del actual jugador del Monza, prometió que en caso de que el Laucha fuera citado a la Selección lo llevaría al predio de Ezeiza para que conozca a Messi.

"Yo era técnico de la categoría 2005 y fuimos campeones en 2017. Valentín, que fue el mejor jugador de ese torneo, me dijo que quería conocer a Messi. Yo en ese momento además de ser entrenador de la 2005 era ayudante de campo de Reserva, en donde dirigía Ezequiel Carboni, papá de Valen. Y por ese entonces le dije que si a Lautaro lo llevaban a la Selección, yo llevaba a Valentín a conocer a Messi", dijo Rodrigo en una entrevista con Olé.

Cuándo la citación se cumplió, Rodrigo intentó cumplir su promesa pero una vez en el predio de Ezeiza las cosas se complicaron un poco: "Cuando lo citan a Lautaro lo llevé. Y si hay algo que nunca había hecho era hacerme pasar por Lautaro. Cuando llegamos al predio yo estaba esperando a que mi hermano se acercará a donde estábamos nosotros para que nos diera una mano y en eso se acerca un kinesiólogo que me dice: 'Laucha mira que ya estoy para masajearte'. Y ahí me mandé a lo que era la zona médica, que era el único lugar en el que íbamos a poder ver a Messi", reveló.

Y agregó: "La verdad era que si no nos metíamos ahí no lo íbamos a ver porque nosotros estábamos con todos los familiares y ellos no iban a pasar por ahí. No me llegué a hacer los masajes y el kinesiólogo me dijo que me quedará ahí con Valentín que los jugadores iban a pasar por esa zona. Nos quedamos y al rato apareció Messi para que le pudiéramos sacar la foto con Valentín".

