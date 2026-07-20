"Conspiraciones infundadas": Rodrigo De Paul rompió el silencio tras la final del Mundial 2026

La bronca de Rodrigo De Paul por las críticas en el Mundial 2026

En su cuenta oficial de Instagram, el motor de la Selección Argentina reconoció que el dolor más grande es "porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país". Sin embargo, rescató la inmensa conexión con la gente como su principal sostén en este difícil momento, valorando que "la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo".