"Conspiraciones infundadas": Rodrigo De Paul rompió el silencio tras la final del Mundial 2026
A horas de la caída en la final, Rodrigo De Paul rompió el silencio con un mensaje lleno de dolor y apuntó duramente a los críticos de la Selección Argentina.
Luego de la derrota ante España en la definición del torneo, Rodrigo De Paul utilizó sus redes sociales para expresar su profunda tristeza. El mediocampista nacional compartió una carta abierta donde agradeció el apoyo incondicional de los hinchas y lanzó munición gruesa contra los detractores del equipo.
La bronca de Rodrigo De Paul por las críticas en el Mundial 2026
En su cuenta oficial de Instagram, el motor de la Selección Argentina reconoció que el dolor más grande es "porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país". Sin embargo, rescató la inmensa conexión con la gente como su principal sostén en este difícil momento, valorando que "la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo".
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El pasaje más explosivo de su publicación llegó cuando apuntó de manera directa contra todas las acusaciones mediáticas que rodearon a la delegación nacional durante toda su estadía en Norteamérica: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas", sentenció con marcado enojo.
Fiel a su característico estilo combativo, el mediocampista aseguró que "nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode", pero se mostró entero y sumamente agradecido ante el cariño popular. "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO", concluyó el volante, recibiendo al instante el abrazo virtual de más de medio millón de fanáticos.
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