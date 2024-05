La FIFA promueve un cambio revolucionario en la utilización del VAR

Infantino.jpg

"Los entrenadores de cada equipo podrán solicitar la ayuda del VAR en dos ocasiones. Y los jugadores podrán instar a su entrenador a que solicite la revisión”, dijo Infantino, y explicó: “En el caso de que se produzca un cambio en la decisión inicial adoptada por el árbitro, el equipo que haya impulsado la consulta mantendrá las dos oportunidades de pedir la revisión de la jugada”.

Otra modificación importante estará destinada a confirmar si una pelota cruzó o no la línea de meta, situación que invitó a la revisión cuando en dos de los clásicos más importantes del mundo, Boca vs River en Argentina y Real Madrid vs Barcelona en España en las últimas semanas.

“Se creó una tecnología más básica, con menos cámaras y por tanto más asequible para todos. El sistema ya está a prueba”, expresó Infantino en relación a la implementación de la tecnología que en el tenis se conoce desde hace años como “Ojo de Halcón”.