Vasco da Gama aún busca estadio para recibir a Boca tras el rechazo del Maracaná
El escenario elegido para la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana todavía no está definido y el club brasileño debe resolverlo antes del 10 de octubre.
Vasco da Gama atraviesa días de incertidumbre mientras intenta definir dónde recibirá a Boca por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño pretendía utilizar el Maracaná, pero recibió una respuesta negativa por parte del consorcio encargado de administrar el estadio, integrado por Flamengo y Fluminense.
El rechazo obliga al club carioca a acelerar las gestiones para encontrar una alternativa antes de que se cumpla el plazo establecido por la Conmebol. Según el reglamento de la competencia, el estadio elegido deberá quedar confirmado antes del 10 de octubre, por lo que Vasco trabaja contra reloj.
La situación genera especial atención porque el Maracaná aparecía como una de las posibilidades principales para albergar el encuentro ante Boca, aunque el escenario ya había sido utilizado intensamente durante la temporada.
¿Por qué Vasco no podrá jugar ante Boca en el Maracaná?
La negativa del consorcio que administra el Maracaná se fundamentó en la cantidad de partidos que ya tiene programados el estadio y en la preocupación por el desgaste del césped. Flamengo y Fluminense, responsables de la gestión del recinto, consideraron que sumar otro encuentro podría afectar las condiciones del campo de juego.
Por ese motivo, Vasco recibió el rechazo a su pedido para utilizar el estadio en la revancha ante Boca. No es, además, la primera vez que el club de Río de Janeiro intenta acceder al Maracaná y no consigue autorización.
Según el antecedente mencionado, también habían solicitado el estadio para enfrentar a Vitória y Palmeiras por la Copa de Brasil, aunque ambas gestiones terminaron sin éxito. Ante esta situación, desde el club no descartan recurrir a la Justicia para intentar revertir la decisión.
Las alternativas que analiza Vasco para la revancha
Una de las opciones que apareció sobre la mesa es el Estadio Nilton Santos, propiedad de Botafogo. Sin embargo, Vasco había descartado inicialmente esa alternativa debido a que el escenario cuenta con césped sintético.
El rechazo al Maracaná podría hacer que esa posibilidad vuelva a ser analizada, aunque el principal objetivo de la dirigencia continúa siendo encontrar una solución que permita jugar en São Januário.
El estadio tradicional de Vasco tiene un fuerte valor simbólico para el club, pero existe un inconveniente reglamentario: no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida para este tipo de partidos internacionales.
La propuesta de Vasco por las entradas para Boca
El club brasileño también mantuvo contactos con Boca para intentar alcanzar un acuerdo relacionado con la cantidad de localidades destinadas a los hinchas visitantes.
Vasco había ofrecido entregar menos de las 4.000 entradas exigidas para el público visitante y planteó que Boca pudiera aplicar el mismo criterio en el partido correspondiente a la Bombonera. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el conjunto argentino.
En medio de las negociaciones, el presidente de Vasco, Pedrinho, manifestó públicamente su intención de encontrar una solución que permita utilizar São Januário: "Voy a intentar aumentar la capacidad para los visitantes en São Januário. Tengo una buena relación con Juan Román Riquelme y vamos a intentar todo para la comodidad de los hinchas de Boca en nuestro estadio. Le pido a Alejandro Domínguez que sea más flexible y autorice que juguemos en nuestro hogar".
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