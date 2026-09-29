Vasco da Gama aún busca estadio para recibir a Boca tras el rechazo del Maracaná

Según el antecedente mencionado, también habían solicitado el estadio para enfrentar a Vitória y Palmeiras por la Copa de Brasil, aunque ambas gestiones terminaron sin éxito. Ante esta situación, desde el club no descartan recurrir a la Justicia para intentar revertir la decisión.

Las alternativas que analiza Vasco para la revancha

Una de las opciones que apareció sobre la mesa es el Estadio Nilton Santos, propiedad de Botafogo. Sin embargo, Vasco había descartado inicialmente esa alternativa debido a que el escenario cuenta con césped sintético.

El rechazo al Maracaná podría hacer que esa posibilidad vuelva a ser analizada, aunque el principal objetivo de la dirigencia continúa siendo encontrar una solución que permita jugar en São Januário.

El estadio tradicional de Vasco tiene un fuerte valor simbólico para el club, pero existe un inconveniente reglamentario: no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida para este tipo de partidos internacionales.

La propuesta de Vasco por las entradas para Boca

El club brasileño también mantuvo contactos con Boca para intentar alcanzar un acuerdo relacionado con la cantidad de localidades destinadas a los hinchas visitantes.

Vasco había ofrecido entregar menos de las 4.000 entradas exigidas para el público visitante y planteó que Boca pudiera aplicar el mismo criterio en el partido correspondiente a la Bombonera. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el conjunto argentino.

En medio de las negociaciones, el presidente de Vasco, Pedrinho, manifestó públicamente su intención de encontrar una solución que permita utilizar São Januário: "Voy a intentar aumentar la capacidad para los visitantes en São Januário. Tengo una buena relación con Juan Román Riquelme y vamos a intentar todo para la comodidad de los hinchas de Boca en nuestro estadio. Le pido a Alejandro Domínguez que sea más flexible y autorice que juguemos en nuestro hogar".