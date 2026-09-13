Vélez blindó a Kiki Ramos, la joya nacida en Haití: la millonaria cláusula
El Fortín acordó el primer contrato profesional de la promesa nacida en Haití y con paso por la Selección Argentina Sub 17: todos los detalles.
Luego de haber regresado de Rosario con un sabor amargo por el empate 1-1 sobre la hora ante Newell’s, el clima en el mundo Vélez viró rápidamente hacia las novedades institucionales y de vestuario. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que marcha como líder de la Zona A con 17 puntos sobre 27 posibles, se mueve con velocidad en las oficinas de Liniers para asegurar el patrimonio del club y definir los pasos a seguir con el plantel profesional.
Vélez, Kiki Ramos y el mercado de pases
La noticia más relevante de las últimas horas pasa por la firma del primer contrato profesional de Stephen "Kiki" Ramos. El atacante de las divisiones inferiores estampara su firma en los próximos días con un vínculo extenso hasta diciembre de 2029. Para evitar sorpresas y espantar el interés de clubes del exterior, la dirigencia tomó la decisión de blindar al extremo con una importante cláusula de rescisión estipulada en 12 millones de euros libres de impuestos (o su equivalente en 12 millones de dólares).
Nacido en Haití pero formado íntegramente en la cantera fortinera, la historia de Ramos viene haciendo ruido desde hace tiempo en la Villa Olímpica. Su gran nivel en las juveniles no solo llamó la atención del cuerpo técnico del primer equipo, sino que además lo llevó a ser convocado y vestir la camiseta de la Selección Argentina Sub 17. Con este importante paso, en Liniers reafirman su histórica política de potenciar y resguardar a los talentos de la casa.
En contrapartida a la alegría por la firma del juvenil, la preocupación en el cuerpo técnico pasa por el estado de Emanuel Mammana. El defensor central debió pasar por el quirófano tras sufrir una severa lesión durante el duelo disputado en el Parque Independencia. Luego de ser operado y trasladado, el futbolista se encuentra estable pero afrontará un largo período de recuperación, lo que representa una baja sensible para la zaga central de la 'Gabineta' en lo que resta del certamen.
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