Vélez blindó a Kiki Ramos, la joya nacida en Haití: la millonaria cláusula

En contrapartida a la alegría por la firma del juvenil, la preocupación en el cuerpo técnico pasa por el estado de Emanuel Mammana. El defensor central debió pasar por el quirófano tras sufrir una severa lesión durante el duelo disputado en el Parque Independencia. Luego de ser operado y trasladado, el futbolista se encuentra estable pero afrontará un largo período de recuperación, lo que representa una baja sensible para la zaga central de la 'Gabineta' en lo que resta del certamen.